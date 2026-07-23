Un taller gremial del siglo XXI

Miembros de la Escuela de Oficios realizando sus actividades y algunos de los trabajos que se llevan a cabo.ÁNGELOPEZ

Publicado por Claudia Melcón Vega León Creado: Actualizado:

Ir al Centro de Oficios y Artes Plásticas de León es realizar un viaje al pasado. Este lugar recibe a quien lo visita al compás de los martillos, de las sierras, y con una lluvia de serrín flotando por el aire, una sinfonía digna de un taller gremial medieval o renacentista. Pero el Centro de Oficios y Artes no es un lugar del pasado: es del siglo XXI.

El Centro de Oficios y Artes Plásticas comenzó siendo la Escuela Taller de Restauración ´Centro Histórico`, fundada en 1987 y ubicada en la Colegiata de San Isidoro. Durante más de once años, formó a más de 500 jóvenes en labor tradicional artesana.

En 1998, se establece con su nombre actual Centro de los Oficios, y empieza a ser financiado de manera íntegra por el Ayuntamiento de León. En 2001, la colaboración con la Fundación Sierra-Pambley para restaurar sus bienes muebles, permite que se instalen talleres de joyería, carpintería, cubiertas metálicas-fontanería, carpintería, forja-metal y tapicería en la Colegiata.

En 2005, los talleres se van trasladando progresivamente al antiguo edificio de las escuelas nacionales del barrio de Puente Castro, donde se ubica hoy en día. En 2012 se vincula con el Taller Municipal de Artes Plásticas. En la actualidad, el Centro de los Oficios se adscribe a la Concejalía de Patrimonio y vela por la conservación del patrimonio histórico-artístico de la ciudad.

El Centro de los Oficios se ha convertido en un ejemplo educativo a nivel nacional. Dentro de su programa formativo, se encuentran sus cursos de verano, disponibles desde hace varios años. Este año, se imparten entre el 6 y el 24 de julio, con una duración de 40 horas, y destinados a profesionales o aficionados mayores de edad.

Ricardo Cambas y Agustín Castellanos ejercen como profesores del curso de carpintería de armar. Forman parte de la Red de Maestros de la Construcción Tradicional y fueron laureados con el Premio Richard H. Driehaus de la Artes de la Construcción en el año 2022, premio creado por dicho magnate americano.

Cambas reconoce la importancia de la labor que hacen dese hace mucho tiempo: «En lo relacionado con la carpintería de armar va a hacer veintiséis años que estamos investigando, realizando obras de tamaño real para colocarlas en edificios públicos y fomentando la creación de nuevo patrimonio».

Castellanos comenta que el perfil del alumnado es variado: «Asisten alumnos que son o bien profesionales como carpinteros, técnicos, arquitectos, aparejadores o o bien curiosos de la madera». «Lo que hacemos es divulgar los sistemas de construcción tradicionales de la carpintería de armar española, que tiene quinientos o seiscientos años de tradición carpintera. El sistema constructivo que emplea resulta bastante ingenioso para la época y muy útil hoy en día. Se basa en una combinación de cartabones o plantillas con las inclinaciones principales de las armaduras de cubierta de los tejados que se construyen, que facilitan la medición de las maderas y el trazado de los ensambles. Estas estructuras están decoradas interiormente con motivos geométricos conformando lacerías», esclarece Castellanos.

«Han llegado hasta nosotros publicaciones antiguas de principios del siglo XVII. Estas publicaciones eran textos manuscritos ilustrados con dibujos a plumilla que recogen los secretos del oficio que, hasta esa época, se habían transmitido por vía oral. Estos manuscritos han sido transcritos, comentados e interpretados gracias a Enrique Nuere», ilustra Castellanos.

Insisten en que la pedagogía tiene en cuenta cada nivel: «Les explicamos mediante una clase teórica el vocabulario y los conocimientos previos. Estos cursos tienen un componente práctico muy importante; En cada uno de los pequeños equipos hay profesionales que ya saben manejar las herramientas y nuevos alumnos», comenta Castellanos.

«El último proyecto que hemos hecho es una estructura de pabellón cuadrado con limas moamares, decoración de lacería y una rueda lazo de ocho. Esta es una pieza que pasará a estar colocada en algún lugar de la ciudad para disfrute de todo el mundo», así describe Cambas la gran obra maestra de este curso. Otras estructuras de madera que han creado en los cursos y se exhiben en la ciudad son una al lado del Corte Inglés, réplica del Palacio de Enrique IV, y otra en el Parque de Quevedo.

Cambas se muestra sorprendido de que los saberes antiguos todavía despierten devoción en la actualidad: «Una de las mayores satisfacciones para nosotros es la demanda que tienen estos cursos. Se llenan a los cinco minutos de haberlos ofertado y muy lejos de pensar que después de veintiséis años realizando este tipo de trabajos esto podría ir decayendo, está ocurriendo justo lo contrario. Cada vez tienen más tirón y más demanda este tipo de técnicas en contraposición a la era de la tecnología. Aquí estamos enseñando a la gente técnica medieval y vemos que todo este tipo de cosas son viables en pleno siglo XXI».

Joyería

Lale González Espada, profesora titular del curso de Joyería, explica que la metodología didáctica es progresiva y adaptada al nivel de cada alumno: «Se les va poniendo una serie de ejercicios cada vez más difíciles a medida que va pasando el curso. También depende mucho de la persona que viene a las clases».

González confirma que repetir el curso al año siguiente es algo habitual: «Los alumnos se matriculan y normalmente siguen todos, salvo alguna baja que hay de vez en cuando, pero suelen hacer los otros cursos».

La profesora detalla que en el curso de verano se trabajan distintas técnicas de manera concentrada, pero siempre focalizadas en la creación de una obra maestra final: «Empezamos con las chapas y hacer hilo, luego ya metemos algunas formas, que pueden ser unos cuenquitos, tubitos y anillas. Con todo eso ya vamos formando pendientes, colgantes o pulseras».

La maestra se muestra conforme con la evolución de sus aprendices joyeros, pero reconoce que es un periodo de aprendizaje muy corto como para dominar el metal: «Son ejercicios que necesitan bastante supervisión por parte del profesorado, entonces sí que consiguen terminan las piezas. Sin embargo, es un tiempo demasiado corto para realmente trabajar el metal y conocer cómo funciona».

Amalia Franco Martín, profesora de Tapicería, explica que el curso es una síntesis entre la tradición y la modernidad: «Estamos haciendo tapicería tradicional y tapicería moderna». «Lo que más solemos tapizar son butacas, algunas sillas y sofás», explica Amalia Franco.

La experta tapicera detalla que la diferencia entre la tapicería tradicional y la tapicería moderna reside sobre todo en los materiales empleados: «La tapicería tradicional está hecha con muelles y crin. La tapicería moderna lleva cinchas elásticas y espuma». La maestra alaba la increíble durabilidad y resistencia del método tradicional: «La tapicería moderna no dura mucho tiempo. En la tapicería tradicional te puedes encontrar muebles que pueden tener cien años en buen estado».

Amalia Franco fue alumna del Centro de Oficios, un detalle precioso que revela que en algunos casos el conocimiento pasa de generación en generación de alumnos «Fui alumna de este centro hace muchos años y después de ser alumna ahora enseño lo que me enseñaron a mí».

La profesora presume la laboriosidad de sus alumnos «Una chica está haciendo tejido con una fibra natural que se llama bejuco, que sería la rejilla. Hay dos tipo de rejilla: la que ya viene en plancha la que ya viene fabricada y otra que fabricas tú agujero por agujero».

Un canario en León

Ramón Estébez es un canario que ha cruzado un oceáno para realizar el curso de Tapicería en el Centro de Oficios leonés: «Soy profesor de carpintería y muebles en Canarias y siempre me ha gustado el tema de la tapicería. Como hice un curso de diseño y amueblamiento en Fuenlabrada, una compañera que conocía este taller me comentó de hacer un curso de tapicería aquí en León un verano y le dije ¿pues por qué no?».

Estébez expresa su gran satisfacción con el curso: «Me desenvuelvo muy bien. No me esperaba tanta profesionalidad por parte de las dos monitoras que tenemos aquí. Son encantadoras, explican perfectamente, y están siempre predispuestas. Estoy súper contento».

Estébez recuerda la parte negativa de estos oficios: «Para ser tapicero hay que tener mucha paciencia, igual que cuando vas a pescar con caña y nailon, pues tienes que tener mucha paciencia, estar pendiente de la boya para cuando vas a coger un pez. El tapizado no es una cosa que se hace en un momento así de rápido, tienes que tener mucha paciencia, te relajas y sobre todo te tiene que gustar porque si no te gusta, la paciencia la pierdes rápido y haces el trabajo mal».

Labor satisfactoria

La labor también resulta muy satisfactoria para los alumnos, como asevera Estébez: «Del tapizado sinceramente me gusta todo, el hecho de estar trabajando con mobiliario de madera me motiva todavía más. Cuando ves que lo has hecho tú mismo, con tus propias manos y ves un resultado bonito es la mayor satisfacción».

Los aprendices pueden llevarse su obra maestra a casa, principalmente porque traen mobiliario propio: «Aunque voy a Canarias, estoy tapizando unas sillas de comedor, pero me traje nada más que el asiento para que me fuese más fácil de tapizar y poder sobre todo trasladarlo luego a Canarias».

La labor pausada, paciente, y dedicada de estos artesanos aporta muchas enseñanzas y es digna de loa en un tiempo marcado por la inmediatez, los estímulos y la rapidez.