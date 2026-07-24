La magia de las montañas de León, en una película

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La Fundación Cerezales Antonino y Cinia (FCAYC) y el Instituto Leonés de Cultura (ILC) anuncian el estreno del audiovisual realizado por Laura Tabarés, Montañas raras, en el auditorio de FCAYC desarrollado durante el programa de investigación NUDO/KNOT 2025.

El proyecto llevado a cabo por la artista leonesa se ha centrado en dos eventos de notable relevancia en la provincia de León durante los años 70 del siglo XX. Uno de ellos, la prospección de tierras raras por parte de una empresa contratada por el Instituto Geológico y Minero de España que concluyó que en la zona montañosa de Ancares-Fabero-Cuenca de Vega de Espinareda-Pico del rey-Noceda existen diferentes concentraciones de monacita gris (mineral que contiene tierras raras). El otro evento es el hallazgo, por parte de una alumna de la maestra ecologista y escritora berciana Felisa Rodríguez, de una pieza arqueológica excepcional: un ídolo de casi 3000 años vinculado a un corón (castro de actividad minera) que hoy se conserva en el Museo Arqueológico Nacional. Además, la investigación plantea expandir la mirada a través de la poesía especulativa de Felisa Rodríguez, maestra de la zona de Fabero, una de las comarcas más exploradas.

El estudio durante los 8 meses de residencia le ha permitido no solo investigar diferentes archivos y mapear los hitos de este proceso en torno a la minería, las leyendas y la arqueología. En el proceso ha realizado trabajo de campo a lugares como el Alto Bierzo, los Ancares, Fabero, la Gran Corta y su aula paleobotánica. Dentro de los espacios, el trabajo también le ha llevado a interactuar con personas relacionadas con el entorno, la memoria del territorio y la evolución en el tiempo de los espacios. De este modo, Montañas raras se construye a través de recorridos colaborativos y espacios de creación colectiva.

Todo ello ha sido registrado y convertido en una ficción audiovisual estrenada este viernes 24 a las 19 h. en el auditorio de la Fundación Cerezales Antonino y Cinia y que recorre la investigación y los resultados de estos ocho meses. Tras la proyección, la artista mantendrá un coloquio con el público. NUDO/KNOT es un programa de estancias. Su interés principal es el de proporcionar el marco, tiempo, economía y acompañamiento humano que requieren los procesos de investigación y creación situados desde diferentes prácticas.