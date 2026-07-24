La Junta convoca la 40ª edición de los premios Francisco de Cossío

Publicado por Agencias Valladolid Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ha abierto la convocatoria de la 40ª edición de los Premios de Periodismo Francisco de Cossío, uno de los reconocimientos más prestigiosos del ámbito periodístico de la comunidad. El plazo para presentar candidaturas permanecerá abierto hasta el próximo 18 de octubre.

Los premios distinguen la excelencia profesional en seis categorías: Mejor Labor Profesional en Prensa, Formato Digital, Radio, Televisión, Fotografía y Trayectoria Profesional. Los trabajos que opten a los galardones deberán haber sido publicados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. Los trabajos realizados en 2026 deberán esperar al premio del año que viene.

Cada una de las categorías contará con un premio de 2.000 euros y un diploma acreditativo, mientras que el reconocimiento a la Trayectoria Profesional estará dotado con 4.000 euros, además del correspondiente diploma.

Creados en 1985, los Premios Francisco de Cossío tienen como objetivo poner en valor el trabajo de los profesionales de la información vinculados a Castilla y León y reconocer su contribución al ejercicio del periodismo.

Los galardones llevan el nombre del escritor y periodista Francisco de Cossío y Martínez Fortún (1887-1975), natural de Sepúlveda (Segovia). Formado en Derecho en la Universidad de Valladolid, desarrolló gran parte de su carrera en El Norte de Castilla, periódico del que llegó a ser director. Además, impulsó y dirigió el Museo Nacional de Escultura y presidió durante casi una década la Confederación de Empresas Periodísticas de España.

Su legado también destaca en el ámbito literario, con obras como Confesiones (1959), de carácter autobiográfico, y las novelas La Rueda, Clara, Taxímetro y Manolo, así como varias piezas teatrales que consolidaron su trayectoria como escritor. La convocatoria de esta 40ª edición reafirma el compromiso de Castilla y León con el reconocimiento del periodismo de calidad y la defensa de la profesión informativa.