Joan Manuel Serrat, Premio Leteo

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El Ayuntamiento de León ha anunciado que el cantautor Joan Manuel Serrat recibirá el Premio Leteo. Así lo ha confirmado la concejala responsable del área en el Consistorio leonés esta mañana.

El galardón, uno de los más prestigiosos en el ámbito literario y cultural de la ciudad, reconoce trayectorias excepcionales vinculadas a la palabra, la creación artística y el compromiso social. En esta ocasión, el premio destaca la dilatada carrera de Serrat como poeta y cantautor, cuya obra ha fusionado música y literatura con un profundo sentido humanista y compromiso cívico.

Durante la presentación, la concejala Elena Aguado destacó la importancia del galardón y la figura del artista catalán: “El Ayuntamiento de León patrocina con una subvención nominal directa el Festival Palabra y las Jornadas Culturales Leteo porque este proyecto se ha convertido en una imagen de prestigio y calidad para nuestra ciudad. Su universalidad es indiscutible. Si decimos León, decimos Leteo. Han recorrido todos los continentes, salen en revistas internacionales y especializadas, y eso nos llena de orgullo”.

Mientras, Rafa Saravia subrayó especialmente el carácter de la obra de Serrat:“ "Destaca por su carácter mestizo, porque no es monolingüe. Mira al otro lado del Atlántico, desde las Antillas hasta la Cruz del Sil. Ha hecho una gran aportación al español y, en todos los casos, ha cantado a los valores universales: el tiempo, el amor, la libertad y el mar. Cantó con Miguel Hernández, con Benedetti y con Machado, y sus canciones se han convertido en himnos de varias generaciones”. Silvio Rodríguez y "queríamos dar el premio a esta unión entre literatura y música. Joan Manuel Serrat es una apuesta intachable. Héctor siempre quiere mantenerse en un segundo plano, pero su labor es fundamental. No ha sido fácil porque tienen que venir a recogerlo en persona, pero finalmente lo hemos conseguido”.

Por su parte, Héctos Escobar destacó el valor intergeneracional del artista :“Serrat es intergeneracional. Todos los que hemos estudiado literatura con pasión ha sido gracias a la obra de Serrat. Es un homenaje a las letras y a la docencia. Su voz permanecerá ligada a nuestra memoria. Entendíamos que hay muchos jóvenes que le siguen escuchando. Mi posibilidad de contactar con él se ha unido a la generosidad de Serrat”. Al mismo tiempo recordó que el premio "tuvo un parón en 2018 y 2019 por ausencia de financiación del Ayuntamiento".

El Premio Leteo nació a principios de los años 2000 por iniciativa del Club Cultural Leteo, un colectivo de escritores y amantes de la literatura de León. Sin dotación económica, el galardón se entrega en forma de una escultura del artista leonés Amancio González y ha reconocido a figuras de la talla de Antonio Gamoneda, Paul Auster, Martin Amis, Mircea Cărtărescu, Silvio Rodríguez, Ko Un y otros grandes nombres de las letras internacionales.

La entrega del premio será el 21 de octubre, dentro del festival Palabra, que tendrá lugar del 17 al 25 de octubre.