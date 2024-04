Fútbol | Un culturalista de corazón

Vuelta a la vida «Recibí diez descargas del desfibrilador. Tuve tres paradas en el estadio Reino de León»

Sin secuelas «Sufrí otra parada en la ambulancia, pero lo importante es que no me afectaron al cerebro»

El partido Cultural-Real Sociedad B se vio sacudido el sábado 13 de abril por el grave percance de salud que sufría el aficionado y además abonado del equipo culturalista de 62 años de edad Francisco Javier Rodríguez Sandoval, que presenciaba el encuentro en la grada de Tribuna Este del estadio Reino de León. El seguidor sufrió una parada cardiorrespiratoria y los servicios médicos fueron alertados de inmediato por los aficionados. Enseguida saltaron al campo para socorrerle las asistencias de ambos clubes. «Entre todos salvaron mi vida», afirma con rotundidad Francisco Javier, con su esposa Carmen a su lado.

A continuación reconoce: «Estoy vivo gracias a la Cultural». Así lo manifiesta en la habitación, ya en planta, en la que está ingresado del Complejo Asistencial Universitario de León, en el que está siendo sometido a las pruebas específicas para conocer con exactitud el origen de su desvanecimiento con tres paradas cardiorrespiratorias en el estadio y otra más cuando la ambulancia le trasladaba al centro hospitalario.

«Recibí diez descargas del desfibrilador. Tuve tres paradas cardiorrespiratorias en el estadio, además de otra en la ambulancia cuando me trasladaron al Hospital de León. Tengo dos costillas fracturadas debido a las maniobras de reanimación que me practicaron para salvar mi vida».

Enseguida recuerda y agradece a todos los que intervinieron para salvarle la vida. «Agradezco al enfermero Mario, a Lara, a Salustiano, a sus ayudantes y también al servicio médico de la Real Sociedad, además de a todos los aficionados que hicieron lo que estaba en sus manos por ayudarme. Les doy las gracias a todos por el trato que me dispensaron para que siga con vida».

Con gesto emocionado expresa, con el asentimiento de su esposa Carmen: «Lo principal es que las paradas cardiorrespiratorias no me afectaron al cerebro, porque todo se produjo por una desfibrilación auricular que impidió que el oxígeno llegara a mi cerebro y me desvanecí. Perdí el conocimiento». Después, explica: «A partir de ahí ya no recuerdo nada más. No sufrí ningún dolor. Cuando recuperé el conocimiento ya estaba ingresado en el Hospital». Eso sí, admite que su primera pregunta a los médicos fue: «¿Cómo quedó la Cultural?». Y continúa relatando: «En un principio no lo sabían, pero enseguida lo consultaron en su teléfono móvil y me dijeron que había ganado 3-1. Me alegré por ello».

Sobre si se encontraba nervioso por la marcha del partido de la Cultural ante el filial de la Real Sociedad responde: «No estaba especialmente acelerado, porque suelo ver los partidos de la Cultural con tranquilidad, junto a Barrientos y Roberto Pozurama, dos culturalistas de pro. Por esta razón estoy seguro de que gracias a la Cultural estoy vivo, porque es algo que me podía haber sucedido en cualquier momento y en cualquier lugar. Tuve la suerte de que me pasara en el Reino de León porque allí me pudieron atender enseguida y en otro sitio no hubiera recibido esas atenciones médicas tan pronto».

«Cuando salga del Hospital voy a seguir yendo al fútbol todos los domingos. Gracias a la Cultural sigo con vida. Tengo que agradecérselo a mucha gente. Iré a dar las gracias a Salus, a Mario, a Lara, a Sara por ocuparse de mí durante estos días... También me pondré en contacto con la Real Sociedad para mostrar mi gratitud a los médicos del club donostiarra que me ayudaron. Además, quiero recordar a todos los aficionados que se ocuparon por aportar sus desvelos hacia mí», concluye Francisco Javier Rodríguez Sandoval, junto a su mujer Carmen, después del susto que reconoce se llevaron sus hijos Rubén y Néstor. «A Rubén le quiso hacer culturalista Fernando Álvarez cuando le regaló un balón y una camiseta de la Cultural en su niñez, pero se decantó por el baloncesto. Recuerdo que el bueno de Fernando Álvarez me contestó: ‘Me cagüen chus’», expresa con una sonrisa en su rostro Francisco Javier, vigilante de seguridad en empresas leonesas como Everest y Antibióticos (actual ADL Biopharma SLU).

​ El desfibrilador y el trabajo en equipo

La rápida actuación del doctor culturalista Salustiano López Contreras, junto al servicio médico del club leonés y de la Real Sociedad, además de otras personas que estaban en Tribuna Este, salvaron la vida a Francisco Javier Rodríguez Sandoval.