«El golf español goza de una buena salud y un gran futuro»

Campo de referencia «León Golf es una instalación maravillosa que cuenta también con una gestión modélica»

Fue cocinero antes que fraile en esto del golf. Jugador con un notable palmarés y en la actualidad presidente de la Federación Española, caro que ocupa desde diciembre de 2008. Nada menos que 15 años en los que ha aportado un importante grano de arena a este deporte. Siempre cercano hace unos días visitó León para arropar al León Golf en la presentación de su calendario competitivo. No es la primera vez que lo hace ni tampoco será la última.

—Otra vez en León. Y para hablar de golf.

—Estoy encantado con el León Gol. Es un campo maravilloso, unas instalaciones modélicas y además gestionadas de una manera óptima y muy profesional. Cada vez que vengo disfruto al máximo. Es una suerte que León cuente con un campo tan magnífico y como yo y todos los que lo hemos pisado, también invito a la gente a que lo haga. Hemos venido muchas veces. Cuando yo era presidente del Comité Amateur jugamos un Internacional Júnior. Y siempre que puedo y me llaman no dudo en viajar a tan bonita ciudad y disfrutar tanto de ella como del golf.

—Disponer de unas instalaciones como las del León Golf ayuda mucho a los que practican este deporte. Y también supongo que será un aliciente para los niños que quieran iniciarse.

—Para los niños es muy bueno. Los niños tienen la ventaja de que copian muy fácil y están muy relajado mientras que cuando eres más mayor estás más presionado, tenso. Siempre pongo el ejemplo de Mickelson que fue el mejor del mundo y le tocó convivir con Tiger Woods. Era un niño derecho pero le miraba a su padre dar bolas. Y su padre era derecho. Pero al darle el golpe y mirarlo lo veía de otra manera. Y se hizo zurdo. Aprendió tan bien que llegó a ser uno de los mejores del mundo. Por eso animo a todos los padres a que lleven a sus hijos al campo de golf, que practiquen con ellos o que le den la oportunidad de probarse en un deporte tan bonito. Y es que se nota cuando un niño aprende a los diez años que cuando un señor lo hace a 45.

—¿En qué situación se encuentra el golf español?

—Considero que gozamos de muy buena salud. En el caso de las chicas es espectacular. El mejor ejemplo es que el año pasado ganaron los cuatro Europeos. Y los chicos los dos más importantes. Hablando de las mujeres, fíjate que en Augusta organizan la semana anterior al Masters una competición de mujeres y juegan 35 estadounidenses y 35 internacionales. Y entre estas segundas había nada menos que siete españolas. Es el 20%. Es que es una barbaridad. Estamos en un momento muy álgido y hay que aprovecharlo y cuidarlo. Ahora tenemos que esperar esa generación que tiene entre 17 y 18 años y 22 dé el paso a profesionales, que a veces esa transición no es facial, que la hagan bien. Nosotros cuidamos de ellas e intentamos que el paso de amateur a profesional sea el más fácil posible e incluso le conseguimos plazas para jugar en los torneos profesionales porque todavía no tienen la tarjeta para hacerlo.

—¿Tal vez hace falta que se conquiste un ‘grande’ para que sea el espaldarazo definitivo?

—Claro. Porque vivimos de Carlota y Azahara durante muchos años. Nos falta ese paso. Y Carlota porque empezó muy joven. Lleva muchos años. Tenemos que aprovechar esta hornada extraordinaria de mujeres que den el paso con éxitos.

—Y en el caso de los chicos, ¿hay ‘vida’ después de Rahm?

—Sin duda. Hay alguno amateur como Luis Masaveu, de origen asturiano aunque vine en Madrid. Es un extraordinario jugador. Ha ganado dos Europeos por equipos, el Internacional de Portugal y ha quedado segundo en el Internacional de España. Hay alguno. Lo que pasa es que no es este boom de las chicas. Pero claro que existe futuro. Eso sí, hay que aprovechar también el presente que nos está dando muchos éxitos con Rahm como uno de nuestros abanderados.

"Que Escuela Blume esté en León es beneficioso para ella, la ciudad y el golf"

Gonzaga Escauriaza es un apasionado del golf y también un enamorado de la Escuela Blume, la academia de talentos en la que el deporte y los estudios van de la mano. Sobre su presencia en León el presidente federativo aseguró: «Que la Escuela Blume esté en León es beneficioso para ella, para la ciudad y también para el deporte del golf».

Y añadió «Los estudios y el deporte deben ir de la mano. La persona ya no sólo porque si fracasa en el deporte es mejor que tenga una carrera, una formación académica. Para el mismo juego del golf el hecho de estudiar y tener una disciplina es bueno aunque sea sólo para el golf. Hacer una carrera enseña muchas cosas, incluso para este deporte. Te da otra dimensión y otra oportunidad en la vida por si no llegas a triunfar en el golf, que como todo deporte, a veces no se logra hacerlo», precisó.

Respecto al nuevo circuito creado que ha enfrentado a jugadores profesionales precisó: «Creo que si los dos siguen separados y no hay acuerdo perjudica. Los españoles el PGA Tour lo ven menos si no está Rahm. Cuando hay dos posiciones encontradas siempre hay alguien que dice algo inconveniente. Para el golf lo bueno es que lleguen a un acuerdo. Que haya estos dos circuitos separados y haciéndose la competencia no es nada bueno».