Un rival agobiado por la clasificación que que peleó el liderato al inicio de la Liga

Publicado por FRANCISCO ROBERTO OTERO León Verificado por Creado: Actualizado:

El 22 de octubre del año pasado Brais Abelenda marcaba su tercer gol con la Deportiva. Hasta hoy es el último. Aun con eso, es uno de los principales goleadores del equipo. Son 26 las jornadas sin ver puerta. Lo hizo en el Gal Stádium ante el Real Unión Club. El cuadro gipuzkoano era también en aquel primer cuarto de campeonato uno de los destacados de la competición. Junto con el Club Gimnàstic y la propia Deportiva, se jugaban el primer puesto. Desde el partido previo aquel empate de la jornada 9 ante la SDP, entró en barrena.

Entre las jornadas 8 y 17, ambas inclusive, sólo ganó al RC Deportivo por 3-0, lo que supuso un respiro y el principio del fin de Ian Mackay en el equipo coruñés. Entre las jornadas 22 y 30, también incluidas, de nuevo no ganó y ya pasó incluso a pisar puestos de descenso. Fran Justo fue remplazado por Íñigo Idiakez, pero el ourensano ha vuelto a tomar los mandos en esta recta final. Ha ganado dos de los últimos cinco partidos, ambos en casa, pero fuera no vence desde enero, y sólo está dos puntos por encima de la zona roja.

En la Deportiva no completaron ayer todo el entrenamiento Dacosta ni Ernesto y no se ejercitó Borja Valle. Kevin Sibille se postula como el sustituto del sancionado Andújar en el centro de la defensa. Sobre el sistema, Juanfran no dio pistas.