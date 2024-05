«Nos falta un punto, pero vamos a ir a por los seis»

Publicado por OTERO CONDE León Verificado por Creado: Actualizado:

Fútbol | Primera Federación

Fue determinante ante el Real Unión Club. Yeray Cabanzón fue el mejor jugador del partido del pasado domingo, aunque los goles los hiciese Borja Valle. El cántabro le dio las dos asistencias y realizó una actuación completísima.

No está hecha la clasificación para el play off y no se quieren lanzar las campanas al vuelo, sobre todo teniendo en cuenta que quedan dos partidos ante dos equipos que se están jugando la vida, si bien no se sabe si el de la última jornada tendrá lugar ante un rival que llegue a por todas para salvarse o que ya haya descendido. Al equipo berciano le hace falta un punto propio o que no sume alguno la Cultural, pero el extremo cántabro se muestra ambicioso: «Sabemos que con un punto nos llega, pero vamos a ir a por el seis de seis en los dos partidos que quedan para acabar lo más arriba posible».

Respecto al duelo de este sábado a las 19.00 horas en la Nova Creu Alta, el futbolista reflexionó: «El Sabadell se juega mucho y nosotros también. Tenemos que salir desde el minuto uno a por la victoria. El equipo está con ilusión y ganas de jugar el play off y ascender y en este sentido los dos partidos de Liga que nos quedan pueden ser un buen ensayo».

A la conclusión del duelo contra el Real Unión Club, Borja Valle habló de Yeray, apuntando que le aprieta mucho en los entrenamientos y en los partidos. Ayer fue el cántabro el que habló del berciano y se refirió a esas palabras: «Me da mucha caña porque quiere lo mejor para mí. Él tiene una carrera larga y exitosa y cree que tengo potencial. El mérito de los goles también es suyo, que es el que los marca. Rompe bien para buscar mis centros y remata muy bien».

Para finalizar, el autor de las dos asistencias del último encuentro se refirió a la capacidad goleadora de la plantilla y al cambio de sistema que ha permitido a los extremos tener protagonismo: «Desde que vine y conocí a la plantilla vi que hay jugadores con calidad y gol. Claro que el equipo tiene gol. La forma de jugar es una decisión del entrenador y ahora que ha cambiado el esquema, intento hacerme un hueco y dar mi mejor versión para seguir ahí. Vine para buscar minutos y estoy bien y contento. Ahora estamos en el tramo final y lo importante es que sumemos todos».

En el entrenamiento de ayer hubo jugadores que realizaron trabajo personalizado. Ernesto Gómez podría volver a ser baja para el choque de este fin de semana y no se conoce si su ausencia puedo prolongarse mucho o poco tiempo. Lo cierto es que el técnico ya cuenta con Dacosta, que podría volver jugar en Sabadell algunos minutos.

Sanciones. Emitido el dictamen del Juez de Competición relativo a la última jornada disputada en Primera División RFFEF, acuerda sancionar con un partido de suspensión por acumulación de amonestaciones a los deportivistas Lancho y Clavería y al arlequinado Damar, que se pierden el choque de pasado mañana en la Nova Creu Alta.

Lo que resta. Se pierde lo que falta de temporada Germán Parreño. El portero del RC Deportivo se produjo una fractura en un brazo en el partido del pasado domingo.