La Deportiva lo deja todo para el último día

La Deportiva especuló con el resultado, nunca se le vio con opciones de ganar y acabó perdiendo 1-0 ante el Sabadell, lo que unido a la victoria de la Cultural, hace que el cuadro de Juanfran sigue sin asegurar el play off y que se lo vaya a jugar todo en la última jornada ante el Teruel, que ganando 2-0 acabó perdiendo 2-3 en el minuto 96 y consumó su descenso. Eso fue lo único positivo de una tarde para olvidar, porque el cuadro aragonés no se jugará nada el sábado en El Toralín.

Tras no poder volar el viernes a Barcelona por una avería en el avión y retrasarse en la mañana del sábado el vuelo cerca de dos horas, el equipo llegó a tierras catalanas para comer. Al avión no se subió Pol Llonch por unos problemas musculares, sumándose a la lista de cuatro bajas que ya tenía el equipo entre sanciones y problemas físicos. Igbekeme y Markel Lozano compusieron el mediocentro y en defensa entraron Andújar tras su sanción y Leal, con lo que el equipo volvió a una línea de cinco atrás. Josep Cerdà empezó en el banquillo. El Sabadell, también lastrado por las bajas, presentó cuatro novedades. El ex deportivista Ricard Pujol fue titular en el lateral izquierdo, mientras que los cedidos por el conjunto berciano, Jesús Fernández y David Soto, iniciaron el choque en el banquillo.

El Sabadell salió muy intenso ante una Deportiva muy ordenada, que supo contener el empuje rival e ir saliendo poco a poco de la alta presión imprimida por su rival. El conjunto de Juanfran tuvo además la mejor ocasión en este primer período.

De salida, primer contratiempo para el cuadro saballut, que perdió por una lesión de tobillo antes del minuto cinco a Carles Salvador. Álex Gualda entró en su lugar en el mediocentro.

Astals gozó de la primera opción del choque con un tiro desde 25 metros que se fue cruzado, no muy lejos del palo derecho del arco defendido por Prieto. La mejor ocasión vallesana del primer acto llegó en el minuto 15, cuando Nando García remató de volea un rechace de la defensa berciana en un córner y Prieto sacó con una gran actuación el único balón que fue entre sus palos en los primeros 45 minutos. La respuesta del equipo que ayer vestía de rosa no se hizo esperar. Yeray robó un balón en campo propio, metió en largo a Borja Valle, que arrancó en posición dudosa, se presentó ante el portero y le pica el balón, pero éste llegó a tocar con la punta de los dedos para mandar a córner.

El duelo se fue calmando. El empuje y la presión sabadellenses remitieron, mientras que la Deportiva no encontró ni por fuera ni por dentro acciones combinativas para tratar de crear peligro sobre el marco de Ortolá.

Álex Costa se puso a calentar antes de la media hora al estar Longo cojeando, aunque los problemas parecieron ir remitiendo y el veneciano acabó la primera mitad.

El resto del peligro que llevó la SDP en el primer acto fueron dos balones colgados, uno en una falta y otro en un córner, que remató Andújar de cabeza fuera y a las manos del portero respectivamente.

Un remate desviadísimo de Nando y la atención a Resta por una brecha en una ceja pusieron el punto final al primer período.

El segundo tiempo fue del Sabadell ante una Deportiva que no inquietó en el primer tramo y mucho menos cuando Leal vio la segunda amarilla cuando aún quedaba media hora para el final.

Marru protagonizó la primera acción e ataque, con una colada en el área y tiro que atrapó Prieto. Álex Costa entró por Longo, peor la Deportiva ni tenía el balón y cuando lo recuperaba, apenas llegaba a campo contrario.

Una discutida segunda amarilla en el minuto 61 para Leal dejaba al cuadro deportivista en inferioridad de condiciones. Josep Cerdà entró por Yeray y la Deportiva cerró con curto. El público pidió in penalti por una caída de Marru y Kopotun perdonó el 1-0 con un remate alto en el área pequeña. Pero tres minutos después, en el 71, llegó el tanto del triunfo vallesano. El central Resta, jugando con un aparatoso vendaje en la cabeza, culminaba una acción de ataque con un remate ajustado más propio de un delantero que de un defensa.

Juanfran metió a Nil de extremo y a Mángel en el mediocentro y curiosamente su equipo tuvo más balón e incluso llegó en alguna acción, eso sí, con un fútbol ya muy desordenado y con un rival que perdió ya todo el tiempo que pudo.

Prieto salvó un mano a mano con Kopotun y otro en la larguísima prolongación ante Baselga.

Una colada de Carrique en el minuto 88 no fueron capaces de rematarlo ni Mángel ni Josep Cerdà. Y en otra colada del francés llegó la opción del empate. Un balón atrás le quedó en posición franca a Álex Costa, que quiso ajustar, al palo, pero se le fue el balón arriba. Ahí se marchaba la opción de clasificación en este partido.

La ultima cita de la Liga será el sábado a las 19.00 horas ante El Teruel en El Toralín.