El Ademar recibirá pronto la subvención de la 2022-2023

La diputada de Deportes, Patricia Martínez, confirmó ayer que ya han abonado al Ademar el dinero pendiente de la Copa Asobal 2022-23 y, en lo que a la subvención anual correspondiente a la misma temporada respecta, «está en trámites de resolución». De este modo, el conjunto leonés verá aliviadas sus arcas antes de que concluya la presente campaña.

Eso sí, Martínez aclaró a este periódico que los 120.000 euros correspondientes a Turisleón no van a poder abonarse. «Eso es complicado porque nosotros no podemos dar la doble subvención. En estas bases nuevas hemos hecho la división de categoría absoluta y sí que le tocará algo más al Ademar, pero no te puedo decir qué cantidad».

En cuanto a la subvención de esta temporada la Diputada confirmó que van a sacar pronto las bases. Por tanto el problema entre el club y la institución provincial se resuelve —en parte— tras meses de reuniones.