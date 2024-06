Juanfran: «Esto no tiene nada que ver con lo ocurrido hasta este momento»

Publicado por Francisco Otero León Verificado por Creado: Actualizado:

 El entrenador deportivista remarca una idea generalizada, que es la de que lo hecho en la Liga por unos y otros no tiene nada que ver en la fase de ascenso: «No tiene nada que ver la competición celebrada con lo que nos vamos a enfrentar ahora. Son situación diferentes. Las dinámicas no sirven para nada. Cuando te presentas en el play off ya sabes lo que te estás jugando. Mis jugadores son superiores a cualquiera, si se lo creen, pero se lo tienen que creer. Como equipo, plantilla y vestuario son los mejores».

Sobre el rival, así habló el entrenador de la formación blanquiazul: «No me preocupa que la vuelta sea fuera de casa. El Córdoba CF es un equipo muy regular, tanto dentro como fuera de casa, con gente rápida por fuera y con mediapuntas que vienen a recibir y se asocian».

Juanfran espera que el público local sea un jugador más para lograr un buen resultado.