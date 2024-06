Iván Ania: «Es un recién descendido, un conjunto sólido y compacto»

Publicado por Francisco Otero León Verificado por Creado: Actualizado:

 El entrenador asturiano coincidió con Juanfran sobre el hecho de que el play off es una cosa diferente a la Liga y destacó el nombre de la Deportiva, a pesar de que haya hecho peor competición que su equipo: «En esto no hay favoritos. Vamos a enfrentarnos a un equipo recién descendido de Segunda División, un conjunto sólido y compacto. Estos partidos son de mucha importancia, como los derbis, y no hay claros favoritos, no hay sensaciones. Lo que hay es partidos normalmente muy tácticos, con pocas ocasiones, en los que el jugador tiene una concentración extra. Muchas veces se deciden por detalles. Un partido lo puede decidir una individualidad, pero el que gana la eliminatoria es un bloque».

Sobre el hecho de que su equipo puede pasar de ronda con dos empates, Ania afirmó: «Ni lo pensamos. Si vas a empatar, pierdes. Y si vas a ganar, puedes empatar. Vamos a por la victoria».