Fiesta agridulce en El Toralín

Fútbol | El ambiente en El Toralín en el primer partido del play off de ascenso a Segunda División

El Toralín se vistió de gala para llevar a su equipo en volandas hacia el ascenso a Segunda División en el arranque del play off. Pese a que el resultado final de 0-1 a favor del Córdoba CF, la eliminatoria aún no ha terminado, con noventa y tantos minutos por delante, si no son más en el Nuevo Arcángel, este próximo domingo, a partir de las 20.00 horas.

La ocasión lo merecía. En juego, el primer peldaño por subir a la categoría de plata del fútbol español que durante tanto tiempo han soñado los miles de aficionados bercianos, que ayer poblaron las gradas de un estadio en el que no cabían más almas. Ya varias horas antes del choque la afición fue llegando en masa al campo. Ataviada con banderas, camisetas del equipo y mucha ilusión, sus ánimos fueron el mejor aliado de un equipo que fue recibido con los sones de una canción tradicional y emblema del Bierzo, «A Ponferrada me voy». Sus sones fueron tarareados al unísono por los siete mil aficionados que no quisieron perderse una jornada histórica. Pero los ánimos no se quedaron ahí. Otros sones como el «A por ellos» y el himno de la Deportiva llenaron de vitalidad un ambiente que, sin duda alguna, sí respondió a los deseos de la directiva blanquiazul de lograr que el jugador número 12 se hiciera presente a lo largo y ancho de todo el choque.

Entre los ilustres exdeportivistas que estuvieron presentes en el estreno de la fase de ascenso de la Ponferradina fueron Claudio Barragán, Munitis, Isi Palazón, Tomás Hervás y Marcelino Elena.

