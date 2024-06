«Para mí todavía no hay nada hecho; está al 50%»

Iván Ania no se fía y lanzó un mensaje de que no hay nada hecho. ANA F. BARREDO

El preparador asturiano resumió el choque de este modo: «Tuvimos un buen inicio de meta y de juego y paciencia para desgastarlos en la presión. Llegamos y nos faltó lo último. Tuvimos una ocasión clara de Carracedo y dos o tres llegadas que no terminaron de materializarse en ocasiones, pero sí estábamos dando sensación de peligro, especialmente por la banda derecha. Ellos, con los balones directos a Álex Costa, generaban segundas jugadas que nos crearon alguna situación de peligro y alguna vuelta que nos desconcentramos y dejamos un uno para uno en un córner. En la segunda parte fuimos capaces de hacer el gol a balón parado y de dar secuencias largas de pases. Además, ellos ya saltaban más agresivos a la presión y ahí tuvimos alguna pérdida que nos generó algo de dudas. En los últimos minutos nos faltó tener un poco más el balón para contar con algo más de tranquilidad. Pero fuimos capaces de estar juntos, de ser sólidos defensivamente y conceder muy poco en esa segunda parte. En la segunda parte estuvimos muy bien».

Valoró Ania el hecho de no recibir goles: «Son partidos de 180 minutos. Hemos hecho la primera parte y nos queda la segunda. Es importantísimo haber dejado la portería a cero, porque la victoria, el empate e incluso la derrota por un gol nos clasifican para la siguiente ronda, pero la eliminatoria está abierta. El partido fue de alternativas, de momentos para cada equipo».

Para acabar, subrayó el técnico visitante que no cree que su equipo tenga nada hecho todavía: «En mi pensamiento no tenemos nada ganado. La eliminatoria está al 50% para cada equipo, porque ya vimos que los dos equipos tenemos buen nivel, pero que esto se decide por detalles. Esta ventaja no nos tiene que hacer que nos confiemos ni pensar que todo está hecho».