«Cualquier detalle como el de este partido puede pasar allí»

Volvió a pisar el verde Raúl Dacosta, que desde el encuentro ante el Lugo no jugaba, y aquel día sólo lo hizo poco más de media hora tras más de un mes fuera de combate. Así valoró su regreso y lo sucedido en el encuentro: «Ha sido un partido igualado que se ha decantado por detalles, en este caso por un balón parado que ha hecho que se lo llevasen ellos. Nosotros hemos tenido las nuestras, pero no las hemos metido. Allí va a ser otra vez lo mismo. Al fin y al cabo estamos a un gol de la prórroga. Cualquier detalle como el que ha pasado en este partido puede ocurrir en Córdoba. Va a volver a ser una guerra de igual a igual. Lo sentimos por la gente, porque ha sido espectacular el recibimiento y cómo han estado 90 minutos empujando. Pero ya desde hoy les decimos que los que vayan a Córdoba veremos cómo nos están apoyando y los que se queden en Ponferrada seguro que empujarán desde aquí. Queremos darle el triunfo a ellos. En cuanto a mi vuelta, se dio todo lo malo que puede pasar y después forcé de una cosa que no estaba del todo recuperado y ocurrió otra. Son situaciones que nunca he vivido y eso también me hace crecer. Hoy me he sentido muy bien. A partir de aquí, ya para delante».

El lateral Carlos Albarrán desequilibró la primera parte de la eliminatoria para el Córdoba CF con un tanto que da cierta ventaja a los andaluces. Todo se decidirá el próximo domingo. «Este es el año que más acertado estoy de cara a gol», señala el delantero, que lleva cuatro, pero el de El Toralín puede valer su peso en oro. «Siempre digo que a mí me gusta ayudar al equipo ofensivamente y este año lo estoy consiguiendo. Sabemos que en play off todos los partidos son complicados, hay momentos para los dos equipos. Hay que saber cuándo es tu momento, de aprovecharlo, y cuándo el otro equipo aprieta y te mete más atrás, competir bien y estar concentrados, no tener muchos errores», insiste el futbolista.

Sobre la SD Ponferradina dijo que fue un rival complicado y que ni mucho menos considera que el trabajo esté ya hecho del todo. «Ha demostrado que es un rival complicado, que te puede poner las cosas difíciles y yo creo que tenemos que hacernos fuertes en casa y aprovechar el resultado que hemos sacado aquí. Toca salir con la misma idea, de conseguir la victoria la semana que viene. El equipo creo que va a seguir igual, con la misma mentalidad», advirtió el jugador.