«Fuimos superiores al Córdoba en los dos partidos»

Abatido pero reivindicativo. El entrenador de la Deportiva destacaba que «yo, con lo que me quedo, es con que hemos sido muy superiores durante los 180 minutos de la eliminatoria, pero tremendamente superiores».

«Lo hemos sido en todas las facetas y el fútbol no ha sido justo en esta eliminatoria. Hemos hecho muchísimo más, en el encuentro de ida y hoy, donde no era fácil venir al campo del Córdoba con el resultado con el que veníamos. Durante los 99 minutos del encuentro yo creo que el campo ha estado muy callado. Eso prueba que la Ponferradina le ha metido miedo, insisto en que en el cómputo global de los 180 minutos de la eliminatoria creo que hemos sido muy superiores y esta vez el fútbol no ha sido justo con nosotros».

El técnico de la Ponferradina añadió que «los detalles y la efectividad han sido claves en el resultado final. Una jugada a balón parado en la ida y el gol en los primeros minutos esta tarde. Si quitamos esos detalles, hemos sido muy superiores y es una pena, porque ahora el equipo está hundido, los jugadores están tristes, jodidos, están llorando en el vestuario».

Quejas también al colegiado: «Los que trabajáis conmigo sabéis que nunca he hablado de los árbitros, ni para bien ni para mal, pero lo que ha pasado en estos dos encuentros lo hemos podido ver todos. No hay que decir más. No te pueden pitar ese penalti en el minuto que era, y más tal y como estaba el marcador y un partido tan abierto. Es el único penalti de la historia indicado sin que el jugador se caiga al suelo. Es eso, son las faltitas que te merman, las que pitan para un lado sí y para el otro no… Las imágenes están ahí, pero no sirven de nada ya. Si el encuentro está a un nivel de exigencia máxima como era este, el penalti tiene que ser que saquen al jugador 18 metros del campo. Lo que no puede pitar es lo que pita, que es de risa».

Cuestionado sobre su futuro ehn el equipo berciano, Juanfran comentó: «Ahora no es el momento para hablar de esas cosas. El martes o el miércoles, cuando el club quiera, estamos a su entera disposición para hablar del futuro. Estoy agradecido a la Deportiva por las dos oportunidades que me ha dado. He venido siempre en situaciones difíciles, con un equipo que no he hecho desde el principio. Es evidente que me gustaría hacer un proyecto desde el principio, comenzando desde cero», precisó el técnico.