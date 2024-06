Nacho Sánchez se pone en la órbita de la Cultural

Fútbol | Primera Federación

Con Antón Escobar como primer gran refuerzo para la delantera de la Cultural —y Manu Justo en el punto de mira—, en las oficinas del club trabajan en la incorporación de más hombres de ataque no solo para la posición de ariete sino también en las bandas. Uno de los que gustan es Nacho Sánchez, extremo derecho que hasta ahora viste la camiseta del Racing de Ferrol.

El canario tiene galones y una trayectoria muy amplia a sus espaldas, con experiencia tanto en Segunda División como en la categoría de bronce. Militó durante cinco temporadas en el Numancia —en Segunda— donde consiguió superar los 130 encuentros. Destaca sobre todo por su calidad con el balón y también por su polivalencia a la hora de ocupar distintas demarcaciones en el ataque, aunque su favorita parte de la banda. Habrá que ver si finalmente se convierte en otro de los refuerzos de la Cultural de cara a una 2024-25 ilusionante.

El gran objetivo del club para la próxima campaña no será otro que entrar, esta vez sí y tras años sin hacerlo, en la pelea por el play off de ascenso a la categoría de plata. Todo lo que no sea meterse entre los cinco primeros se considerará como un fracaso.

La propia Natichu Alvarado aseguró a este periódico hace unas semanas que entrar en el fútbol profesional continúa siendo la gran prioridad de Aspire y por ende de la Cultural. No habló de fechas, pero está claro que son muchos años ya de ostracismo en la Primera Federación y uno más será una gran losa para el club y los aficionados.

Renovar la delantera

Aunque el esfuerzo se está centrando en renovar buena parte de la plantilla del curso que acaba de concluir, no es menos cierto que el propio José Manzanera reconoce que el gran error estuvo en la parte ofensiva, que necesitan renovar casi por completo.