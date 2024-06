Regreso triunfal de Barrul al ring

Una velada especial y muy esperada por el propio Antonio Barrul, pero también por la legión de aficionados que arrastra el púgil leonés desde hace años. Solo hubo que ver su pesaje del pasado jueves en los alrededores de la Catedral para entender el fenómeno que supone cualquier combate en el que vaya a participar. Y sí, no es menos cierto que el episodio vivido hace unas semanas en un cine de la capital ha hecho de altavoz más allá de nuestras fronteras, aunque a él solo le interesa boxear. «Lo que me ha pasado me ha hecho más fuerte y se verá una nueva versión de mí», remarca una y otra vez como un mantra.

Al leonés le prepararon una velada de altura. Espectacular puesta en escena cuando se anunció su combate. Música, salto mortal y victoria aplastante de Barrul frente a Alexandru Ionita, que nada pudo hacer. Impresionante combate y enorme show el que lideró un Barrul emocionado, feliz por estar encima del ring, estelar por momentos y enamorado de su pareja. «Vengo del barrio y no le dado grandes lujos», confesó casi entre lágrimas ante un pabellón abarrotado de fans. Luego, hincó la rodilla y le pidió matrimonio. Final apoteósico a una tarde/noche mágica y muy bien planificada.

Ionita tiró la toalla antes de iniciarse el tercer asalto después de soportar un duro castigo en los dos primeros y tener serias dificultades en la visión. Después de una combinación de golpes, el púgil leonés de 25 años lanzó un directo nítido al rostro de Ionita que acabó con su resistencia encajando su primera derrota como profesional después de siete triunfos, cinco de ellos antes del límite.

Todo salió a pedir de boca

Antes, mucho antes de que Barrul se subiera ayer al ring, los buenos combates, la presencia de futuras promesas del boxeo local y nacional así como numerosos amantes del boxeo gozaron de una Noche de las estrellas que eligió el pabellón de Puente Castro como sede de lujo. Los Lázaro Barrul, Diego Crespo o André Oliveira —entre muchos otros— fueron desfilando desde las 18.00 horas mientras el ambiente se enfervorecía a medida que se acercaba el momento de que Barrul se midiera ante el rumano Alexandru Ionita.

El resto de combates

En las otras dos peleas de profesionales que se disputaron en la velada organizada por Barrul Promocions no hubo sorpresas y se impusieron los favoritos, el leonés Diego Crespo continuó la imbatibilidad consiguiendo su tercer triunfo al imponerse al georgiano Stephanie Nicolai en cinco asaltos.

También al límite de la pelea llevó su compatriota Merab Turkani al belga afincado en Canarias Ibrahimi Diallo que sigue labrando una prometedora carrera en el profesionalismo. En el resto de combates aficionados hubo victorias para Lázaro Barrul, Andre Oliveira o Mario Suárez dentro de una velada que reunió a más de un millar de espectadores.