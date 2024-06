El calendario, a punto

Publicado por Francisco Otero León Verificado por Creado: Actualizado:

Fútbol

En las últimas horas se ha dado a conocer el calendario de la temporada 20224-2025 en la competiciones que disputan los equipos del fútbol profesional y en los próximos días se conocerá ya el del resto de categorías de forma progresiva. Lo que ya está claro y además afecta a varios equipos de categorías que no son del fútbol profesional, como a la Deportiva y a la Cultural, son las fechas del Campeonato de España/Copa de Su Majestad el Rey. La novedad con respecto a temporadas precedentes e igualándose a años de la pasada década, es el adelantamiento de la primera ronda, de la que se librarán Real Madrid, Barcelona, Athletic Club, Real Mallorca y RC Deportivo. Se disputará el 30 de octubre, por lo que para entonces ya tendrá que estar definida tanto la Copa Federación como la previa copera en la que participan 20 equipos de Regional. Tanto la Deportiva como la Cultural jugarán fuera de casa ante una escuadra que milite en Segunda División RFEF y con muchas posibilidades de que sea un recién ascendido desde la Tercera División RFEF. La segunda ronda de la Copa será el 4 de diciembre y los dieciseisavos de final, el 5 de enero. Diez días después ya serán los octavos.

En cuanto a la Liga, aunque no está decidido del todo, pero lo más probable es que el arranque de la competición de Primera División RFEF sea el fin de semana del 24 y 25 de agosto y acabe el del 24 y 25 de mayo del 2025. La última jornada previa al parón navideño sería el 22 de diciembre. El 29 no habría Liga y como ya apuntamos antes, el 5 de enero se destinaría a la Copa, por lo que la competición de la regularidad volvería el 12 de enero. Así no se necesitaría acomodar ninguna jornada entre semana.