«La Peña apuesta por el fútbol leonés desde hace 60 años»

Fútbol | La cantera leonesa

Se podría asegurar que Manolo Díaz y cantera son sinónimos. El CDF Peña o uno de los clubes referencia del fútbol base leonés desde hace 60 años, equipo al que se conoce también simplemente por la Peña, ha formado a infinidad de futbolistas. La Peña es el modelo que muchos educadores, padres y jugadores han querido seguir. Manolo Díaz ahí sigue al frente de la nave peñista, y mientras le acompañen las fuerzas continuará con su misión «de formar personas de bien y también buenos futbolistas», asegura el presidente.

—Ya son casi sesenta años de la Peña formando futbolistas. ¿Qué tiene qué decir su presidente?

—Formamos personas y en esto no hay negociación. Se lo dejo muy claro a todos los padres en el inicio de la temporada. Por encima del futbolista está la persona. Aquí educamos en valores y son los que deben prevalecer por encima del factor deportivo. Aquí lo que prima es el compañerismo y luchar todos a una. El equipo siempre es lo principal.

—¿Por qué la Peña sigue con esa aureola de ser un club diferente al resto y una referencia del fútbol base en León?

—La Peña aboga por su tierra y el deporte. Sus planes son los de formación para crear una base sólida para las temporadas venideras. Cada campaña que comienza estamos pendientes de que los directivos, entrenadores, delegados y futbolistas que componen la entidad de la Peña sepan ser personas en el campo de juego, deportistas en el pleno sentido de la palabra y también incido en el respeto que se merece el colectivo arbitral, porque sin los colegiados sería imposible competir.

—¿Cuáles son las expectativas para la próxima temporada?

—Estamos convencidos de que la Peña debe tener un sitio de nuevo en Nacional Juvenil, aunque no nos obsesiona. Depende de las hornadas que tengamos ejercicio tras ejercicio, porque aquí nos nutrimos en un 95% de los futbolistas que se crían en la Peña desde categorías inferiores. Nuestro estilo por norma no es fichar jugadores de fuera ni de otros clubes, sino confiar en los de la casa. Hay que seguir trabajando con más fuerza para formar personas y buenos futbolistas. Deportivamente, si la próxima temporada ascendemos sería estupendo. Si no es así, lo intentaremos de nuevo en el siguiente curso deportivo. El objetivo del ascenso nos mueve, pero no nos tiene que trastornar.

—A parte del primer equipo juvenil, ¿qué objetivos se marca?

—El segundo equipo juvenil está repleto de futbolistas de primer año que vienen de desarrollar una buena temporada en Primera Regional Cadete. El entrenador va a ser Javines, un técnico en el que confío por su capacidad y también por su experiencia ya contrastada en el fútbol de cantera. Además, perseguimos la permanencia del Cadete en la máxima categoría con Víctor Franco como entrenador. Y aspirar al ascenso a Primera Regional en el Infantil de Segunda Regional con otro técnico de la casa. En el resto de categorías contamos con mucho talento para desarrollar buenas competiciones.

—¿Qué culpa tiene el director deportivo Marcos Rivas del buen funcionamiento de la Peña?

—A parte de realizar un trabajo impagable en la Peña, su capacidad es impresionante, porque gracias a su trabajo este club sigue siendo una de las referencias del fútbol de León. Hace muy bien su trabajo y además es amigo mío.

