«Me hace feliz ganar diez veces»

Feliz y satisfecho. Así se mostró ayer el gran maestro indio Vishy Anand tras conquistar su décimo Magistral Ciudad de León. Una cifra redonda que logró alcanzar después de derrotar en la final al leonés Jaime Santos, digno rival que no pudo revalidar el título logrado en 2023. «Me sentí peor en la primera partida, Jaime tenía ventaja. En la segunda tampoco logré igualar y creo que Jaime debió continuar jugando en vez de firmar tablas», dijo.

«Me hace mucha ilusión haber conseguido ganar diez veces», confesó pocos minutos después de imponerse en la capital leonesa, una plaza que conoce y domina muy bien y a la que insiste en que volverá. «Como campeón, volveré el año que viene. Estaré encantado de regresar a León a defender el título», remarca.

Por su parte, Jaime Santos indicó que «las dos primeras partidas me sentí muy cómodo. En la primera tuve alguna ventaja que quizá no aproveché del todo. En la segunda, tal vez debí seguir jugando pero los problemas con el tiempo me condicionaron».

Santos ha jugado dos semifinales del Magistral con Anand. En 2017 el encuentro se decidió a favor del indio tan sólo en el desempate; la de 2022 la ganó Anand 2,5 a 1,5. Ambos encuentros fueron muy equilibrados. La final de hoy, además, era muy especial para la afición: el gran maestro leonés Jaime Santos Latasa buscaba revalidar su título de campeón del torneo y el pentacampeón mundial Anand pretendía alcanzar el trono del Torneo, con una décima victoria en León.

Para el recuerdo

Hace siete años, en una de las primeras apariciones del jugador leonés en el torneo de su tierra, en semifinales del torneo se impuso el ‘Rápido de Madrás’ en el desempate después de que Santos le planteara mucha batalla, al igual que ocurrió hace tan solo dos años, en la misma ronda, aunque entonces después de las cuatro primeras partidas del choque.