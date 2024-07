España - Francia, en directo: horario, dónde verlo hoy y última hora del decisivo partido de la Eurocopa 2024

El Allianz Arena de Múnich será partícipe de un trepidante encuentro entre España y Francia, que intentarán conseguir un boleto para la final del domingo. Los de Luis de la Fuente deberán seguir mostrando su mejor nivel ofensivo para poder tumbar a una zaga francesa que brilla por su solidez, con tan solo un gol recibido en todo el torneo. Sin duda, se avecina un gran duelo con estrellas como Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Nico Williams y Lamine Yamal, entre otros.

El centrocampista español habló en la previa del choque sobre la estrella francesa, Kylian Mbappé: "No me fío mucho de lo que hablan de Mbappé, sé el jugador que es y puede marcar las diferencias con mucha facilidad. Tiene esa capacidad para hacer daño en cualquier momento. Si está en el campo será una amenaza y habrá que estar atentos a él". ​ ​También destacó las claves del conjunto dirigido por Luis de la Fuente: "Lo que te lleva a ganar es que sin balón estamos demostrando ser un equipo muy sólido. Hay solidaridad, acabamos exhaustos los partidos sin nada más que aportar y eso habla del esfuerzo del equipo en las ayudas".

Rodri: "No me fío de lo que hablan de Mbappé"

12:15

Deschamps: "España ha sido el equipo que mejor ha jugado"

El francés habló de la capacidad futbolística de España y de su rendimiento hasta el momento: "Las selecciones españolas siempre tienen la capacidad de tener un buen centro del campo. Pedri no está, obviamente, pero tienen esa capacidad de ayudar a su selección a mantener el control del partido. Les convierte en un equipo complicado. Rodri, especialmente, es un jugador que es el eje de España. Pero son todos en España, todo lo que han estado haciendo desde el principio del torneo. No quiero pasarles la presión, pero ha sido el equipo que mejor ha jugado en esta Eurocopa y esa es la impresión que me ha dado a mí".