«Es una cacería hacia mi persona»

Alberto Celemín Camacho, Delegado del Comité Técnico de Árbitros de León, se defiende de la polémica surgida con motivo de haber aparecido fotografiado con una bufanda anti berciana y anti SD Ponferradina el domingo 27 de octubre, día en el que se disputó el derbi provincial Cultural-Ponferradina en el Reino. «Quedé con amigos por el Barrio Húmedo. Estuve sobre una hora, desde la una y media a las dos y media de la tarde aproximadamente, con un círculo de amistades como puede ir cualquiera. Pero nunca tuve la conciencia de haberme fotografiado con esa bufanda antiberciana y anti Deportiva. Yo no soy anti de nada ni de nadie. Y menos del Bierzo y de la Ponferradina, que está presidida por un caballero del fútbol, como es Silvano. Me avergonzaría saludarlo si hubiera sido consciente de haber posado con esa bufanda», afirma.

—¿Cómo fue lo de fotografiarse con la bufanda antiberciana y anti SD Ponferradina?

—Surgió cinco minutos antes de irme del Húmedo. Yo me coloqué en una foto grupal, junto a siete u ocho personas. A los diez segundos me avisaron de que me pusiera en otra foto grupal porque en la anterior faltaban dos personas. Me situé en la misma posición que estaba antes, en la segunda fila, igual que en la imagen de la primera foto y me fui. Me despedí y nada más. Entonces, me encontré que dos días después saltó la alarma por parte de una persona ligada al Comité al comunicarme que había visto una foto que no le había parecido bien y que estaba fuera de lugar. Le respondí que tomaría medidas e investigaría lo que había pasado. Entonces, alguien de mi junta directiva me informó que posiblemente se refiriera a esa foto del Barrio Húmedo del día del derbi. Es cuando realmente me di cuenta que en la segunda foto aparecía esa bufanda antiberciana y anti SD Ponferradina.

—¿No percibió la inscripción de la bufanda?

—En ningún momento me di cuenta de ese detalle, porque de haberlo sabido jamás me hubiera fotografiado con esa bufanda por delante. Conservo las dos fotos grupales. La primera (la aporta) sin bufanda por delante y la segunda con esa bufanda de la que yo, repito, no era consciente y desde mi campo de visión no la vi.

—¿Cree que alguien de ese grupo de fotografiados le ha querido jugar una mala pasada?

—No. Lo que sí te digo es que esa foto fue subida a las redes sociales por una persona que nunca pensó que iba a traer estas consecuencias. Lo que sucedió es que una o varias hienas hicieron captura de esa foto para hacerme daño.

—¿Qué hiena o hienas son, las tiene localizadas?

—Sí, además con la intención de crear mal ambiente. Porque enseguida hicieron llegar esa foto a Valladolid, al Comité Técnico de Árbitros de León y la editaron con nuestros nombres y cargos, con el afán de echarnos. Creo que se habría podido arreglar en ‘petit comité’ y ahí se hubiera acabado el asunto. Lo que han querido es ir a por mí. Es una cacería hacia mi persona. Pero no voy a dimitir.

​Álvaro Martínez: «Hay un grupo en contra que quiere dinamitarlo todo»

​El subdelegado del Comité Técnico de Árbitros de León, Álvaro Martínez, afirma que lo sucedido con la foto de la bufanda antiberciana «ha sido una salida en falso de otras personas dentro del colectivo de León que desean hundirnos, sobre todo a Alberto Celemín, porque comunicárselo a la Federación de Castilla y León en Valladolid se puede entender, pero creo que se extralimitan al difundir la foto a muchos equipos del Bierzo. Creo, como afirma Alberto, que todo esto es una cacería hacia su persona. La foto es un error por nuestra parte, pero como no éramos conscientes de que la bufanda era antiberciana». A continuación, Álvaro Martínez quiere aclarar: «Yo soy de Madrid y como todo el mundo puede entender yo no tengo nada en contra de la SD Ponferradina. Ni soy antiberciano, porque no conozco la comarca. En ningún momento se me ocurriría cargar contra El Bierzo y la SD Ponferradina». «Lo que sucede es que hay un grupo que va en contra de Alberto. Lo que ha querido ese grupo es dinamitarlo todo para perjudicar a Alberto Celemín. Lo tengo claro. Todo esto se podía haber evitado. Da la sensación de que lo único que existen son envidias. Ese grupo del que te hablo está deseando coger el cargo que tiene Celemín como sea, aunque sea a costa de reventarlo todo para que se vaya o le echen con esta maniobra de distribuir la foto».