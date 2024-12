Sigue el partido Ponferradina-Castellón, minuto a minuto

19:31

Previa y novedades

La Deportiva afronta por primera vez desde la temporada 2021-2022 una segunda ronda de Copa, después de caer a las primeras de cambio en las dos últimas ediciones. Desde las ocho de la tarde recibe en El Toralín al CD Castellón, 10º clasificado en Segunda División a un punto de la zona de play off. Viene de ganar 2-0 en Liga al Málaga CF y 0-1 en Copa al Águilas CF. Mientras, el cuadro berciano viene de una gran decepción en Liga al caer 2-1 ante el Ourense CF y de empatar sin goles contra el Escobedo de Segunda División RFEF, pasando a penaltis. Éste es el primer partido copero en el municipal ponferradino desde el 1-1 ante el Espanyol de Primera División (enero del 2002), cayendo en la tanda de penaltis.

Las rotaciones van a ser la nota predominante en los dos equipos, aunque la Deportiva quiere pasar para tener la oportunidad de medirse en la siguiente ronda a un conjunto de la máxima categoría. Desde el club se hace hincapié en ello, más tras la imagen de O Couto.

Jugadores como Ángel Jiménez, Jorrín, que no ha debutado, Andoni López, Borja Valle, Ernesto Gómez y Cortés tienen sitio de inicio. Incluso es titular Yeray, que se perderá el duelo de Liga del domingo por sanción. Nacho Castillo y Andújar son las bajas.

El Castellón, recién ascendido, es un equipo peculiar. Su entrenador, Dick Schreuder, juega decididamente al ataque y quizá descuida algo más la defensa. A veces se muestra un tanto suicida deportivamente hablando. Carga el centro del campo. Tiene las ausencias de Lottin, Camara, Óscar Gil, De Miguel, Jetro Willems y Calatrava, auqnue Moyita ha llegado a tiempo para ocupar un lugar en el banquillo. Es titular el ex portero deportivista Amir. El Castellón fa ganado más partidos fuera que en casa.

A lo largo de la historia, la Deportiva ha eliminado en Copa a estos equipos de categoría superior: Compostela en la temporada 1980-1981 por un global de 5-4 y UE Figueres en la 1990-1991 por un global de 1-0. En ambos casos empató en la ida en casa y ganó fuera. Por tanto, hace 34 años que no elimina a un conjunto de categoría superior. También derrotó a otros en casa, pero al haber duelos de vuelta, terminó eliminada: 1-0 al Real Sporting en la 1980-1981, 1-0 al Real Valladolid en la 1982-1983, 1-0 al Sevilla FC en la 2008-2009, 3-0 al Eibar en la 2015-2016 y 1-0 al Villarreal en la 2017-2018.

Pita el barakaldés de 39 años Jon Ander González Esteban (Comité Vasco). Ha dirigido 11 duelos de la Deportiva, saldados con 4 victorias, cuatro empates y tres derrotas. En El Toralín ha dirigido cuatro duelos y ninguno lo ha perdido el conjunto blanquiazul.

Dos precedentes tiene el choque de hoy, ambos en Segunda División. 1-0 ganó la Deportiva en la Liga 2006-2007 y 1-2 cayó en la jornada inicial de la Liga 2020-2021.