Sigue el partido SD Ponferradina-Club Gimnástic, minuto a minuto

19:12

Previa y novedades

La Deportiva retoma el camino liguero tras el subidón del jueves en la Copa del Rey. El esfuerzo hecho fue reconocido por una afición que espera ver hoy desde las 19.30 horas en El Toralín esa misma versión ante el Club Gimnàstic. Esa versión es la de los partidos anteriores al del último sábado en Ourense, que se quiere olvidar cuanto antes. El choque de O Couto volvió a traer todas las dudas y cuanto antes se puedan disipar, mucho mejor.

No está claro a ciencia cierta cómo puede influir el aspecto físico en el choque. La Deportiva lleva atravesando muchas incidencias en este aspecto desde que comenzó la temporada y el duelo copero dejó a varios jugadores bastante tocados. Además de la prórroga y los penaltis, el cuadro berciano jugó 24 horas después de su rival de hoy.

Sin Andújar ni Nacho Castillo, puede decirse Ger Nóvoa y Kevin Sibille, que llegaban como dudosos a este partido, son titulares. Yeray es baja por sanción y Borja Valle vuelve al once tras varios partidos sin jugar de inicio en Liga. Es el único cambio con respeto al once de Ourense.

La Deportiva arranca su partido 10ª, pero si gana y no lo hace a la misma hora el Barakaldo CF ante la Cultural, el conjunto berciano se meterá por primera vez en la competición en puesto de play off.

A pesar de perder ante la Cultural en Liga en el minuto 96 y de caer en Copa con la SD Huesca, el Club Gimnàstic llega al partido en un buen momento. Tratará de recuperar el conjunto de Dani Vidal el terreno perdido ante la escuadra leonesa el pasado domingo. No presenta muchos cambios el cuadro grana con respecto al pasado domingo, aunque Gorostidi está sancionado, entrando por él Leal y adelantando su puesto al centro del campo Óscar Sanz. Además, Marc Fernández entra por Jaume Jardí.

El cuadro tarraconense empieza su partido cuarto, aunque de ganar, volverá a la segunda plaza.

En la plantilla del rival de la Deportiva juegan los ex blanquiazules Leal y Nil Jiménez. Y Álex Mula llegó a la Deportiva desde el Club Gimnàstic.

Pita Álvaro López Parra, el árbitro que pitó el final del partido en Segovia en el 2017 cuando Andy disparaba para meter el gol de la victoria. Su última presencia en El Toralín fue en el Deportiva 1-Barcelona Atlètic 3 del pasado curso. Tres triunfos, un empate y dos derrotas es el balance berciano con él.

En cuanto a los precedentes, hay tres, resueltos con dos empates y una victoria catalana, la del 0-1 de la temporada anterior. La SDP no ha ganado. Precisamente en ese último delo Álex Mula le dio a Marc Fernández la asistencia del gol.