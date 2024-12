El Ademar pincha en hueso contra Benidorm (28-28)

Publicado por Agencias Benidorm Verificado por Creado: Actualizado:

Pinchazo de un Abanca Ademar León que no fue capaz de superar a domicilio a un Servigroup Hoteles Benidorm (28-28) que llegaba a la cita luciendo un récord negativo en su historia en Asobal de siete derrotas consecutivas. Cierto es que viendo el balonmano que jugó el Benidorm ante los leoneses a todos les resulta extraño que acumule esa racha negativa y de hecho en sus últimas derrotas la mala fortuna ha tenido mucho peso, pero el equipo de Dani Gordo ni entró bien a la pista ni estuvo cómodo durante muchos minutos de un partido muy ajustado que casi siempre lució rentas mínimas, pero sí consiguió llegar al final por delante y gozó de un par acciones claras para sentenciar, por lo que el empate final pese a ser bastante justo no deja de tener un cierto sabor amargo.

El colista de la categoría Benidorm entró mejor al partido y gracias a la efectividad mostrada por su central Mirko Durovic en las primeras intentonas y una primera intervención de mérito de su portero Krystian Witkowski, consiguió agarrar de salida un sorprendente 3-0 que incluso pudo ser peor de no llegar la primera gran parada de Álvaro Pérez. Consiguió Alberto Martín cortar la racha local con un primer gol, pero al equipo le siguió costando mucho atacar la seis cero benidormense y además de no encontrar buenas posiciones para el lanzamiento también perdió no pocos balones, por lo que un enfadado Dani Gordo paró el juego por primera vez cuando apenas se habían jugado cinco minutos de partido (4-1).

De nuevo en juego el conjunto leonés consiguió defender algo mejor, pero todavía tardó un rato en coger el ritmo ofensivo y cuando lo alcanzó sufriría atrás ante un David Roca letal en el lanzamiento lejano, por lo que la diferencia en el electrónico se mantuvo (6-3 en el 11´). Pero el Ademar cada vez atacaba con mayor fluidez y en cuanto corrigió la peligrosidad local desde nueve metros y cerró su portería empataría por la vía rápida con un gol Marwan Hatem al filo del cuarto hora ante un Benidorm que en es acción defendía con sólo cuatro efectivos porque cada vez estaba más exigido en defensa (6-6). El Ademar León había cogido el mando del encuentro y apenas un par de minutos ya comandaba el marcador ante una escuadra valenciana valiente que no le perdía la cara al partido pero que ya no encontraba en la seis cero rival los huecos del principio (8-10 en el 21´ y TM de Sergio Carballeira).

La pizarra local y un gran gesto técnico de Juan Carlos Sempere provocaron que el Benidorm celebrara otro gol cinco minutos después de hacer el último, además de que también David Roca volvió a aparecer al poco y por dos veces, pero el Ademar se agarró a la efectividad del egipcio Marwan Hatem y de Edu Fernández para mantener el +2 hasta casi el descanso, pero la última posesión fue local y a falta de quince segundos Rodrigo Benites fue excluído por echar la mano al cuello de un rival y el extremo Nikolas Zarikos marcó sobre la bocina el último tanto de la primera (13-14).

La segunda comenzó con un bonito intercambio de golpes, pero mientras los locales lo fiaban todo a un David Roca estelar, los visitantes lo conseguían practicando un gran juego coral en el que incluso por primera aparecía un Oscar Lindqvist negado con el gol en la primera. Los argumentos leoneses parecían mejores e incluso por primera vez consiguieron cazar un par de contras consecutivas, aunque en la segunda Roberto Domenech rechazó a boca jarro, pero lo cierto es que Benidorm seguía atacando muy bien y al cuadro leonés le costó abrir una pequeña brecha casi un cuarto hora, cuando Carlos Álvarez culminó un nuevo contra golpe y puso una nueva máxima en el luminoso (20-23 en el 14´ y TM de Sergio Carballeira).

Una vez después de TM local fue Juan Carlos Sempere quien marcó, dando aire a un Benidorm que de seguido conseguía remontar de manera sorpresiva gracias a un parcial de 4-0 con más goles de Roca y Sempere y tras dos grandes paradas de Krystian Witkowski. El Ademar se desplomaba de golpe y tras un lanzamiento al palo de los locales Dani Gordo agotaba un TM (24-23 en el 19´).

En el siguiente tramo todo se ajustó de nuevo pero el equipo de la Costa Blanca, no sin algo de fortuna, consiguió llevar la iniciativa en el marcador en todo momento y eso era un problema porque cada vez quedaba menos y cualquier pequeño error podía costar muy caro (27-26 en el 25´). De hecho, entonces los locales gozaron de dos posesiones para ponerse a +2, pero no fue así y el Ademar lo castigó remontando con un contra golpe de Darío Sanz (27-28 en el 28´). Ahora sin margen de error, el local Hugo Vila la estrelló en el palo y el Ademar tuvo la sentencia, pero tampoco lo logró y a falta de medio minuto para la conclusión con el marcador igualado Dani Gordo agotaba un tiempo muerto para preparar un último ataque. Sin embargo los colegiados pitaron pasivo a falta de 11 segundos y le toco el turno a un Sergio Carballeira de aleccionar a lo suyos, pero esta vez el máximo anotador David Roca no pudo conseguir el gol. A la conclusión 28-28.