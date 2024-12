La SD Ponferradina vence y convence (2-0)

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Verificado por Creado: Actualizado:

Cuarta victoria de la Deportiva en los últimos cinco partidos oficiales y además la más convincente en El Toralín en ella Liga por el rival y por el desempeño berciano en el choque, aunque la del día del Amorebieta fuese más amplia. El conjunto de Javi Rey venció y convenció ante el Club Gimnàstic. 2-0 en un duelo que sólo tuvo color blanquiazul y que dejó en la mínima expresión el peligro rival. Una imagen totalmente opuesta a la mostrada ocho días antes en Ourense: como de la noche al día.

Ger Nóvoa y Kevin Sibille, que llegaban como dudosos a este partido, fueron titulares en el centro de la defensa. Borja Valle volvió al once tras varios partidos sin jugar de inicio en Liga. Sustituyó al sancionado Yeray, siendo el único cambio con respeto al once de Ourense. En la escuadra visitante el ex blanquiazul Leal entró por el sancionado Gorostidi, adelantando su puesto al centro del campo Óscar Sanz. Además, Marc Fernández jugó por Jaume Jardí.

Primera parte en la que la Deportiva fue de más a menos. Empezó dominando y empujando, pero según fue avanzando la misma, digamos que tras el ecuador, perdió presencia en campo rival. Los dos equipos estuvieron bien situados y seguros en defensa, concediendo muy poco. El cuadro tarraconense sólo llevó a cabo un remate, que se fue muy alto, y la Deportiva tuvo una ocasión muy clara para adelantarse en el marcador, pero al descanso se llegó sin goles.

En el primer minuto ya percutió la SD Ponferradina sobre el área rival con un centro de Borja Valle al segundo palo que empalmó de primeras Carrique y atrapó Rebollo bien situado. Esquerdo lo intentó después sin éxito de forma directa en una falta lateral y en el minuto nueve un centro de Carrique, que a punto estuvo de ser objeto de penalti, lo remató fuera Álex Costa, adelantándose a la defensa.

La ocasión más clara del cuadro berciano llegó en el minuto 21. Borja Valle se llevó un balón por fuerza, ganó línea de fondo, la puso en el área y llegando desde atrás, Esquerdo la colocó mal y mandó fuera con todo a favor.

El cuadro berciano empezó a tener problemas para superar la línea de presión del rival y comenzó a perder balones, posibilitando que el Club Gimnàstic jugase más minutos en campo blanquiazul y merodease el área, además de lanzar tres córner. Antes de la media hora hubo un control en el área de Álex Costa, que no acabó pudiendo rematar y hasta el final el equipo de Javi Rey casi no volvió a pisar el área con cierto peligro. El único remate del Club Gimnàstic en el primer período fue un rechace fuera del área que empalmó muy alto Óscar Sanz.

Desde ese momento hasta el final del primer tiempo ya no pasaría nada más en lo que a ocasiones se refiere. Sí que hubo un par de balones al área deportivista que sacó Prieto con problemas y otro más que atrapó por alto y una falta colgada por la Álvaro Bustos en tiempo de prolongación a la que no llegó por centímetros en boca de gol Ger Nóvoa, aunque el linier de la banda de Tribuna acabó señalando fuera de juego del ourensano.

El segundo período comenzó frío, como estaba el ambiente. Sin embargo, en el minuto 53 Borja Valle condujo un ataque por el centro, abrió a la derecha y el centro de Carrique al punto de penalti lo remató Álvaro Bustos a la red para adelantar a la formación blanquiazul.

El conjunto berciano siguió presionando y defendiendo bien y robando balones. En un robo de Álex Costa en el centro del campo, Álvaro Bustos acabó tirando desde fuera del área y atrapó Rebollo.

El equipo visitante introdujo tres cambios de golpe para tratar de cambiar algo y crear peligro. Álex Jiménez, David Concha y Álex López entraron en el campo. Pero instantes después la Deportiva doblaba su ventaja y dejaba en agua de borrajas el intento que pretendía Dani Vidal con esa variaciones. Tras un remate desviado de cabeza de Ger Nóvoa en una falta colgada al área llegó el 2-0. Álex Mula centró pasado al segundo palo, se tiró Carrique para evitar que el balón se perdiese por línea de fondo y para ponerlo en el área y también se tiró para adelantarse a su oponente y marcar Álex Costa. Era el minuto 63. La Deportiva ganaba, mandaba, no sufría y hasta defendía bien.

Ya entrados en el último cuarto del encuentro Javi Rey introdujo la primera variación, dando entrada a Ernesto Gómez en el puesto de Álvaro Bustos.

Rozó el tercer gol el conjunto blanquiazul. Primero un centro de Ernesto, tras irse por banda, superó al portero, pero un defensa saca in extremis cuando estaba para embocar Álex Costa; sigue la acción y Borja Valle estrella el esférico en la cruceta.

Cortés sustituyó a un ovacionado Álex Costa y Brais Abelenda entró en el puesto de Álex Mula. La Deportiva siguió defendiendo con extraordinario orden y firmeza y un centro de Tirlea lo remató desviado de cabeza Antoñín. Borja Fernández entró por Borja valle y Antoñín en semifallo en el minuto 85 realizó el único remate del cuadro gimnástico entre palos en todo el partido. Fue lo último destacado.

Con este triunfo la Deportiva se coloca sexta con 24 puntos, a uno de la zona de play off, a tres de la segunda plaza y a nueve de la primera.

La próxima cita para el conjunto blanquiazul será el sábado a las cinco de la tarde en el Ángel Carro ante el Lugo. El cuadro albivermello empató sin goles en Tarazona y ocupa el octavo puesto con un punto menos.