«Estamos haciendo bien las cosas»

La Cultural está obligada a retomar la senda de la victoria en su feudo este domingo y más, tras dos tropiezos consecutivos como local y el varapalo del pasado fin de semana. «No cumplimos con lo que queríamos ante el Barakaldo, pero ya solo pensamos en ganar este domingo. Debemos de estar a la altura de lo que se espera de nosotros después de dos tropiezos en casa», señala Raúl Llona. «En la defensa tenemos déficit, hay errores humanos y otros que son solucionables a nada que estemos más concentrados. Los jugadores que tenemos atrás son muy solventes, confiamos en ellos y hay rachas que te penalizan más esos errores».

«No tengo la sensación de que los rivales nos conozcan más con el paso de las jornadas, tenemos muchos recursos y contextos. Hay seguridad en lo que estamos haciendo, debemos insistir en las cosas que hacemos bien». Sobre el rival, la Gimnástica Segoviana, Llona le ve «mucho mérito por ser un recién ascensido que siempre intenta ir hacia adelante y es valiente. No son de meterse en el área sino que proponen. Sabemos de sus fortalezas», admite.

El técnico culturalista insiste en que «estamos haciendo las cosas muy bien, así lo refleja la clasificación, incluso en los partidos que no lo hicimos tan bien el equipio dio la talla». No cree que Manu Justo llegue a la cita. «Soy pesimista, no va a estar ni vamos a arriesgar».

En cuanto al compromiso de esta jornada, Llona se imagina «un partido en el que la Cultural lleve el tempo, ellos nos van a defender lejos de su área y cualquier error te puede penalizar, pero aceptamos ese riesgo. No podemos renunciar a nuestra seña de identidad y menos en el Reino».

«Desconozco cuál es la sencación del exterior, yo me aislo, intento ser coherente con la autocrítica y no podemos perder la realidad de dónde estamos y a lo que estamos jugando. Es un año para dar un paso adelante y así está siendo. Quiero centrarme en el vestuario, en estar fuertes porque tiene mucho mérito lo que está haciendo el equipo. Estamos haciendo muchas cosas bien, la base es buena y hay que insistir». Cree que el parón navideño es necesario, sobre todo para los jugadores más tocados. «Descansar ayuda a que las molestias desaparezcan y venir resetado para la segunda parte de la temporada que siempre tiene una exigencia alta.