El Bembibre Hockey no puede con el Vila-Sana

El Bembibre H.C no pudo superar el escollo de enfrentarse al Vila-Sana Coop D'ivars, con el que acabó perdiendo por 1-3. El partido que cerraba la décima jornada de la OK Liga Iberdrola, fue un clamor general contra un invitado inesperado, la opacidad visual de un colegiado que se valió de la teórica superioridad del conjunto visitante para no complicarse la vida. El partido fue un terrible sufrimiento para las Águilas, que sufrieron un continuo acoso contra su portería, en la que brilló con luz propia una Uxue Otegi que cerraba bien los espacios, con su equipo defendiendo ordenadamente.

Pero todo se complicó a los 35 segundos del inicio, cuando Victoria Porta, acertó con un pase magistral de Luchi Agudo, batiendo en el segundo palo a Otegi. El 0-1 cayó como un jarro de agua fría en un equipo que salió a jugar y a pelear y así aguantó hasta que se cometió un penalti claro sobre Bea Várzeas, que pudo haber dado otro cariz al partido por lo ajustado del marcador, pero el colegiado no vió como la bola entró y volvió al campo tras pegar en primera instancia en el larguero de Sandra Coelho. Clamor general contra la decisión arbitral de no conceder el gol que en las imágenes se ve cómo está tras la línea azul.

Acto seguido, señaló un penalti a favor del Vila-Sana que lanzó Laura Pastor y paró Uxue, pero la lentitud del repliegue local, hizo que Gema Gómez llegase antes para batir de nuevo la portería berciana. Así se llegó al descanso con enfado en las gradas y en el banquillo de un Bembibre H.C que no se creía lo que estaba pasando en su pista con decisiones arbitrales poco acertadas.

Tras el paso por vestuarios, la tónica fue la misma, un equipo visitante dominador, robando bolas contínuamente y obligando a lanzar tímidos ataques a las del Bierzo Alto. Aguantó bien el conjunto de Don Carlos Figueroa, con oportunidades de Bea, Gisela, Porta y de Merayo. Pero no había acierto en los metros finales y eso lo estaba pagando el equipo en el marcador. Tras una falta lanzada por el Bembibre, el rechace lo captura Luchi Agudo lanzada al contraataque y batiendo por bajo a Uxue que no pudo evitar el tercer gol a falta de tres minutos y medio del final. Se revolvieron las Águilas ante los palos que estaban recibiendo y se lanzaron en tromba, encadenando una serie de lanzamientos y disparos que ponían en apuros la portería de Coelho.

Así, tras un rechace, Gisela pudo romper la imbatibilidad visitante marcando el único gol del equipo. Presionó más el Bembibre pero en una falta contra Laura Porta, ésta cayó al suelo y al caer, golpeó con su stick a Victoria Porta que también cayó con una brecha sangrante en la frente. Como consecuencia y según el reglamento, se muestra una tarjeta azul a Laura Porta y otorga una falta directa que lanzó Pastor pegando su disparo en el palo, todo esto faltando treinta segundos para la conclusión del partido. Esta alteró más a la marabunta que desde las gradas cargó su malestar contra el colegiado que en la mayoría de las decisiones, siempre favoreció al Vila-Sana. Ahora hay que recargar energía y a vuelta del año nuevo, volverán a entrenar para enfrentarse a equipos con sus mismos objetivos.