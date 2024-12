Un niño de 14 años a los jugadores contrarios: "Me cago en todos tus muertos"

Esta expresión "me cago en todos tus muertos" es la que profirió un niño de 14 años a otros niños del equipo contrario de su misma edad en un partido de fútbol base de Liga organizado por la Delegación de Fútbol de León el pasado domingo. Los allí presentes, entre los que me encontraba, nos mirábamos atónitos. Dicho niño de 14 años con el número 10 en la espalda de su camiseta lo repitió en varias ocasiones, y hasta se atrevió a dedicar expresivos cortes de manga tras anotar el primer gol del partido a la gente que estaba presenciando el partido entre niños de 14 años sin venir a cuento, porque el encuentro se estaba disputando sin más incidentes que esta actitud maleducada, chulesca y antideportiva que, créanme, nadie provocó ni dentro ni fuera del campo. Hasta que el presidente del equipo local se dirigió al niño en cuestión y le dijo: 'Ni me cago en todos tus muertos ni nada. Compórtate y respeta a tus compañeros y a los del equipo contrario. Respetando al contrario es como se juega aquí en España, al que no tienes que tratar como un puto país ni insultar a nadie con me cago en todos tus muertos. Dedícate a jugar con respeto". Y nada más.

Fui testigo directo. No se pueden consentir estas atrocidades. Y menos en deporte base. El único que insultó y tuvo un comportamiento fuera del ambiente deportivo que tiene que primar en el fútbol base fue un niño de 14 años, sin que el árbitro, muy joven también, cortara esas palabras malsonantes y sin educación, que después puso en boca del presidente del equipo local en el acta. Para vomitar. La Delegación de León y la Federación de Castilla y León de Fútbol tienen que depurar hasta el fondo este hecho tan calamitoso que viví en primera persona en el campo de fútbol de La Palomera.

Al día siguiente recibí la llamada telefónica del presidente del club del equipo visitante en el que juega el niño de 14 años insultador para señalar, acusar y de paso venderme la primicia de que el presidente de un club con 60 años de historia había expresado insultos racistas sobre uno de sus jugadores de 14 años de edad. Le contesté que había visto el partido y también los incidentes de su jugador número 10, pero justo al contrario de lo que él no vio y me quería convencer, manifestándome la posibilidad de llevar el caso a los tribunales ordinarios de justicia por un presunto delito de racismo del presidente del equipo local. Le insistí en que le preguntara a su jugador número 10 por los insultos a los niños del conjunto contrario: "Me cago en todos tus muertos ". Me contestó dicho dirigente del fútbol leonés: "Me baso en un acta oficial del árbitro ". Y se quedó tan a gusto.

Mientras, me imagino que supuestamente enviaría a sus secuaces, igual que lo intentó conmigo, para colarlo en las redacciones del resto de medios de comunicación de León, como así ha sucedido. Penosa y pobrísima reacción para machacar la imagen de un hombre histórico del fútbol base leonés. Ojalá nunca se vea envuelto en una situación tan injusta.

Insisto, la Delegación de León y la Federación de Castilla y León de Fútbol tienen que tomar medidas y llegar hasta las últimas consecuencias.

Se está culpando y criminalizando a un hombre que lleva 40 años formando futbolistas en valores. Reitero, alguien tiene que preguntar al niño de 14 años número 10 y a sus compañeros de equipo sobre sus 6 palabras en varias ocasiones a los niños del conjunto contrario: "Me cago en todos tus muertos". Así el árbitro se enterará de lo que sucedió, justo lo contrario de lo que redactó en el acta. Hay que depurar responsabilidades. No puede seguir ni un día más arbitrando, porque lo que ha reflejado en el acta no es verdad. Y lo sabe.