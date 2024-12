José Enrique Villacorta: «Siempre debes luchar por tus sueños y trabajar para que se hagan realidad»

Publicado por Miguel Ángel Tranca Redactor de Deportes León Verificado por Creado: Actualizado:

Atleta desde los siete años y entrenador desde muy joven (apenas 18), José Enrique Villacorta ha hecho de León un lugar de referencia dentro del atletismo de medio fondo y fondo. Por sus manos han pasado atletas de la talla de Roberto Aláiz, Blanca Fernández o Jorge Blanco con los que a día de hoy sigue disfrutando de sus éxitos. También de otros muchos a los que ha logrado sacar su mejor nivel. Pasado, presente y futuro que en este segundo caso ha añadido otros nombres propios como el de María Forero, una de las grandes bazas del atletismo nacional y reciente campeona de Europa de cross. Óscar Gaitán o Aarón Lasheras también llevan el nombre de la factoría ‘Lions’ en sus éxitos. Y otros muchos más que llegarán. Además, desde unos años con el Centro de Alto Rendimiento que tenemos en León ese atractivo ha crecido.

«El grupo de los Lions Factory ha logrado éxitos, pero estoy seguro de que lo mejor está por llegar» JOSÉ ENRIQUE VILLACORTA

—Se puede decir que han sido monaguillo antes que fraile en esto del atletismo.

—Sí, es cierto que antes de entrenar tuve mis años como atleta. Yo, como todos los niños, iba para futbolista o así lo veía. Pero por mi camino se cruzó Luis Cueto que vio posibilidades en mí dentro del atletismo. Gracias a él dio el paso que además en poco tiempo me permitió ser campeón de España cadete. Fue empezar a lo grande. Yo ponía mucho de mi parte pero no me veía llegando a la élite. Por eso me decidió a entrenar. Apenas tenía 18 años. Empecé como monitor en el colegio done había estudiado, el San Juan de la Cruz. Ahí se cruzó una atleta como Alicia Argüello. Y con ella logramos llegar lejos. Hasta el título de campeona de España. Eso me hizo pensar que además de su calidad yo podía tener algo que enseñar a más atletas. Y hasta hoy que tengo 51 años.

—¿Se puede vivir del atletismo si uno es entrenador?

—Sólo los privilegiados. La mayoría tiene que complementarlo con otras cosas. En mi caso yo soy maestro. También he tenido suerte porque además del colegio también fui monitor de las Escuelas Municipales. Y por mis manos han pasado atletas que me lo han dado todo como Roberto, Blanca y Jorge.

—Has convertido a León en un referente nacional del atletismo. ¿Cómo se logra?

—Hay que ser realistas, nosotros no podemos competir con ciudades como Madrid o Barcelona con tantos millones de personas y miles de potenciales atletas. Pero al final lo contrarrestamos con otras oas, con poner todo el empeño del mundo, una enorme calidad humana y desde la humildad y la modestia trabajar para que todo ese esfuerzo que se realiza tenga sus frutos.

«Lo primero que tienes que hacer es creer en tu trabajo y que crean en tí. Si no estás abocado al fracaso» JOSÉ ENRIQUE VILLACORTA

—Una pasión que ha sido y es tu forma de vida.

—Sin duda. Que me ha dado alegrías y también a veces momentos malos. Pero de esos segundos hay que dejarlos a un lado. No ha sido un camino fácil pero la ilusión ha sido muy importante para mí. No voy a negar que este depoirte te lleva los 365 días del año, que a veces tienes que dejar de hacer cosas con los amigos o con la familia para ir a entrenar o viajar a alguna competición. A mi mujer y mi hija les debo mucho porque han comprendido y respetado lo que hago.

—¿Si volvieras hacia atrás, volverías a dedicarte a este deporte?

—Sin duda. He vivido momentos muy buenos que siempre recordaré. Y soy consciente que también he cometido errores. Eso sí, si en esos inicios hubiera sabido lo que sé ahora a buen seguro que incñuso hubiera tenido mejores resultados. Pero eso seguro que lo aplicamos todos a nuestros razonamientos.

—¿Tienes subrayado algún momento bueno sobre el resto? ¿Y malo?

—De los primeros muchos. Cualquiera de los que he vivido con Toberto, Blanca y Jorge en un campeonato. Para mi es un orgullo haber estado con ellos desde sus inicios en las Escuelas Municipales y que hayan logrado tanto. También los últimos con María Forero. Son muchos. De los malos, que los he tenido, prefiero olvidarles y ser siempre positivo.

—¿Te consideras un segundo padre de los atletas?

—No. Más que nada un educador y un amigo. Soy maestro de profesión y vocación y la pedagogía ocupa un papel importante en todo lo que hago. Son una parte importante de mi vida pero lo de segundo padre son palabras mayores.

—¿Tienes alguna pócima para ese éxito que vienes cosechando año tras año y durante tantos?

—Lo primero es creer en tu trabajo, en lo que haces. Y luego hacérselo creer a los atletas. A veces nos quedamos en la superficie. Y como no seas capaz de transmitir las cosas para que ellos las crean estás abocado al fracaso.

—¿Se puede decir que los peores momentos son cuando llegan las lesiones?

—Sin duda. Te voy a poner un ejuemplo, cuando Roberto Aláiz se lesionó en el Aquiles y tuvo que renunciar a los Juegos fue un momento de los más cruel para el y triste para mí. Las lesiones son lo peor porque los resultados dependen de varios condicionantes y a veces hacciéndolo bien no te salen como quieres.

—¿Lo mejor está por venir?

—Claro que sí. Se han logrado cosas miy buenas, pero llegarán otras incluso mejores.