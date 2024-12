Un comunicado que pretende ejercer presión

Un capítulo más para tratar de enmarañar un incidente que es muy fácil de resolver. Sólo alguien tiene que preguntar al niño de 14 años lo que dijo por su boca. Nada más. El club que se siente agraviado emite un comunicado público a través de sus redes sociales por el que clama justicia, cuando lo que sucedió realmente fue justo lo contrario a lo que el árbitro menor de edad redactó en el acta. En el comunicado difundido por el club leonés en cuestión se afirma que las palabras que le expresó el presidente del club local a su jugador número 10 fueron: “Me cago en todos tus muertos. Vete a tu puto país”. Y no fue así, aunque un acta arbitral esté considerado como un documento oficial en el que el árbitro hace constar los hechos e incidencias que se producen en los partidos para que los organismos pertinentes examinen, califiquen y sancionen lo ocurrido tanto en el terreno de juego como en las instalaciones. Sucedió lo contrario, porque yo estaba allí y fui testigo directo. Y así lo declararé siempre ante cualquiera y en cualquier foro.

"Me cago en todos tus muertos" es la expresión que profirió un niño de 14 años a otros niños del equipo contrario de su misma edad en un partido de fútbol base de Liga organizado por la Delegación de Fútbol de León el pasado domingo 22 de diciembre. Dicho niño de 14 años con el número 10 en la espalda de su camiseta lo repitió en varias ocasiones, y hasta se atrevió a dedicar expresivos cortes de manga tras anotar el primer gol del partido a la gente que estaba presenciando el partido entre niños de 14 años. Además, sin venir a cuento porque el encuentro se estaba disputando sin más incidentes que esta actitud maleducada, chulesca y antideportiva que nadie provocó ni dentro ni fuera del campo. La única verdad fue la descrita. Ya hay más voces que corroboran mi testimonio.

El presidente del equipo local, después de los insultos del niño de 14 años del equipo visitante, sólo quiso poner orden y se dirigió al niño en cuestión y le dijo: 'Ni me cago en todos tus muertos ni nada. Compórtate y respeta a tus compañeros y a los del equipo contrario. Respetando al contrario es como se juega aquí en España, al que no tienes que tratar como un puto país ni insultar a nadie con me cago en todos tus muertos. Dedícate a jugar con respeto". Y nada más.

El árbitro menor de edad lo redactó en un documento oficial que es el acta, pero justo al revés de como se produjeron los hechos. Fui testigo directo y es la única verdad.

Y sobre otros comentarios del comunicado del club local hacia mi persona, sólo quiero alegar que si su presidente me llama el lunes por la mañana para señalar, acusar y de paso venderme la primicia de que el presidente de un club con 60 años de historia había expresado insultos racistas sobre uno de sus jugadores de 14 años de edad, algo que es totalmente falso, es porque también tengo relación con él y tiene mi número de teléfono, al igual que el del club local. Y además, este medio de comunicación, Diario de León, tiene entre sus colaboradores a su directora deportiva, su club tiene un gran protagonismo y cobertura informativa casi todos los días en este periódico.

Y finalmente, alude a mis familiares, en concreto a mis dos hijos, que al igual que uno juega y otro ha jugado a una actividad deportiva tan bonita como es el fútbol en el club local, a parte de en otros equipos que no menciona interesadamente en el comunicado, el citado dirigente tiene que reconocer que esos familiares míos, como se afirma en la nota que lanza el club que dirige, han acudido durante muchos años y varias semanas al campus de fútbol que su club oferta en verano, en lugar de ir al que organiza el club que preside al que se le imputan insultos que sí recoge el acta arbitral, pero que no se corresponden a lo que sucedió en el campo de juego, en un documento redactado por un colegiado menor de edad.