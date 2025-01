Cadenas: «Los recuerdos que me vienen a la cabeza son increíbles»

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

La afición leonesa del balonmano dio ayer un merecido homenaje a los héroes de la plantilla del Ademar León 1998-1999, la misma que consiguió ganar la Copa Asobal y la Recopa de Europa, los dos primeros grandes títulos de este equipo leonés. Todo ello en el Auditorio Ciudad de León y dentro de la Experiencia FID ‘Los títulos que cambiaron la historia’, que finalizó con la entrega a Manolo Cadenas del Premio FID Legado en reconocimiento a los valores que ha transmitido durante su carrera.

«Los recuerdos que me vienen a la cabeza son increíbles, cuando empecé en Leganés mi ilusión era ser entrenador del Ademar, cuando estaba en León mi ilusión era poder ir a Santo Domingo a celebrar un título y lo conseguí, por lo que no puedo pedir más», apuntó el entrenador. Entre las múltiples anécdotas que recuerda de esa temporada, Manolo Cadenas rememoró el haber ganado la Copa Asobal en la prórroga con un solo gol, anotado por Panadero, y reconoció que «fuimos capaces de ganar esos títulos porque teníamos una gran relación entre nosotros y porque contábamos con gente joven y jugadores que crecieron aquí en poco tiempo y no se fueron rápidamente a otros clubes».

También acudieron jugadores míticos como José Javier Hombrados, Armand Torrego y Jorge García Vega así como el actual presidente, Cayetano Franco.