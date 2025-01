El San Andrés gana en los tribunales

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de San Andrés del Rabanedo detuvieron a un jugador del equipo local, el CDF San Andrés, y a un espectador por supuestos delitos de odio en un partido de fútbol. Los hechos se produjeron el domingo 6 de febrero de 2022 al final del encuentro que se disputó en el Campo de La Era entre el CDF San Andrés y el CD Onzonilla B, correspondiente al partido de la categoría de Segunda Provincial de Aficionados. Después de algunos años desde la interposición de la demanda por parte del entonces futbolista del CD Onzonilla B Aarón Jersey, la Magistrada Juez del Juzgado Penal 1 de León ha dictado sentencia. Así expone el fallo: «En suma, quedó acreditado que en el partido de fútbol tras la salida de Aarón Jersey al campo, aproximadamente en el minuto 70, se produjo una fuerte entrada en la que estuvieron implicados el denunciante Aarón Jersey y el futbolista rival C.D.L.R. que fue sancionada con la correspondiente tarjeta y que pudo ser causa del ambiente tenso a partir de entonces. Sin embargo, no estimo acreditado con la rotundidad necesaria para dictar un pronunciamiento de condena, que C.D.L.R. o J. profirieran expresiones de contenido racista contra Aarón Jersey ni que J. le amenazara, por lo que en correcta aplicación del principio «in dubio pro reo» debo absolverles del delito de odio del que venían siendo acusados».

A continuación manifiesta también la sentencia: «Lo mismo sucede respecto al delito leve de amenazas del que se acusó a J. no quedó acreditado que profiriera éstas contra Aarón, por lo que debo dictar un pronunciamiento absolutorio».

Recordando los hechos denunciados, el propio futbolista entonces en las filas del Onzonilla B Aarón Jersey relató en su momento : «Recibí una entrada muy fuerte por parte de un jugador del San Andrés y a continuación un señor mayor, que estaba en la grada y que yo no conozco de nada, me increpaba y me insultaba. Me decía: «yo tengo una dedicación para ti negro de mierda». Y después insistió en sus insultos al decirme eres un puto negro de mierda», afirma en febrero de 2022 Aarón Jersey.

Durante el partido, según declaró Aarón Jersey, tuvo diversos encontronazos con un rival del equipo de San Andrés, que según el futbolista del Onzonilla B presuntamente le insultó reiteradamente «por mi color de piel e intentó contagiar a la grada con su conducta de vejación y menosprecio hacia mi persona», expresó Aarón Jersey.

A la conclusión del partido, según contó el propio Aarón Jersey, «se produjo una agresión por parte de un jugador rival, que previamente me había insultado gravemente durante el partido llamándome también negro de mierda y propinándome un puñetazo, mientras me seguía insultando por mi color de piel».

A continuación, narró Aarón Jersey: «El espectador que había intentado saltar al campo, en su intento de agredirme, terminó finalmente dando un puñetazo al padre de otro compañero, que había salido en mi defensa en la zona de aparcamiento del campo de fútbol, provocándole que le sangrara la zona de la boca».

En los exteriores del campo se produjeron en febrero de 2022 varios altercados, por lo que se requirió la presencia de patrullas de la Policía Nacional y Policía Municipal de San Andrés del Rabanedo, que intervinieron para disolver dichas refriegas e identificar a algunas de las personas implicadas.

Las actuaciones fueron comunicadas a la Fiscalía Especial de delitos de odio existente en la provincia de León, que coordinaron las diligencias policiales. Los dos detenidos pasaron por aquel entonces a disposición judicial.

Después de haber transcurrido casi tres años de los hechos, la magistrada juez del Juzgado Penal 1 de León falla con la absolución para las dos personas acusadas.

