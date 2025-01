Antonio Barrull: "La mujer a la que defendí en el cine me dijo que había roto con su pareja"

Antonio Barrul, que el pasado 1 de mayo agredió en un cine de León a un espectador por un presunto episodio de maltrato de éste hacia su pareja y un menor, afirma que "me siento satisfecho por ser absuelto por la Justicia en los Juzgados de León para seguir con esa tranquilidad mi carrera deportiva como boxeador".

Prefiere olvidar lo sucedido y que quede en una molesta pesadilla, aunque afirma que la mujer a la que defendió está agradecida a su actuación y asegura que se ha dirigido a él para manifestarle que "había roto su relación con su pareja" y que estaba "muy contenta con su niño". Barrul indica: "Ese agradecimiento por parte de la mujer a la que defendí en el cine es el que más me ha hecho sentirme bien, aunque lo tenía que haber hecho de otro manera, no de forma agresiva, aunque ya ha pasado todo y lo mejor es que ha sido para bien".

Barrul, después de lo sucedido, se refiere al hombre al que agredió: "No le deseo nada malo, pero espero que haya aprendido esta lección que tiene que tener en cuenta de por vida de que a las mujeres no se las maltrata. En aquel momento pensé que lo mejor era frenarlo y no lo dudé. Si fuera hoy lo habría hecho de otra manera, sin duda".