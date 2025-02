Sigue el partido SD Ponferradina-Barakaldo CF, minuto a minuto

19:44

Previa y novedades

Hay que ver cómo cambia el fútbol en poco más de dos meses y medio. Fue entonces cuando la Deportiva visitó al Barakaldo CF en la primera vuelta. Llegaba a ese choque el cuadro berciano después de empatar cuatro partidos en Liga más uno en Copa y perder otro. Entonces titulábamos en la previa «Cuestión de confianza», que era a la que se sometía Javi Rey en el encuentro de Lasesarre. Lo ganó 0-1 el cuadro ponferradino y a partir de entonces los resultados cambiaron. Además de los duelos coperos, en Liga enlaza 7 victorias, un empate y 2 derrotas, contando aquel encuentro en el que marcó Álex Costa.

El conjunto blanquiazul quiere dar un golpe a un rival directo. A pesar de ser un recién ascendido, es 5º con cuatro puntos menos que la Deportiva y un partido pendiente.

Tercer viernes —segundo en casa— que encara la Deportiva en esta Liga. Desde las 20.30 horas se disputa uno de los duelos más atractivos de la jornada 23. Cara a cara el 2º y el 5º, dos equipos de la zona de play off

Recupera Javi Rey a Kevin Sibille, aunque no será titular, pero no podrá contar con el sancionado Lancho (también lesionado) ni con los lesionados Nacho Castillo y Álex Costa. Javi Rey opta por el 4-2-3-1 con Álvaro Bustos, Yeray y Álex Mula en la mediapunta por detrás de Borja Valle.

Tras no jugar ya la pasada semana Maroan (máximo goleador del grupo) al fichar por el Athletic Club, el conjunto aurinegro trata de reponerse. Esta semana ha incorporado en ataque a Álex Valiño, traspasado por el Atlético Sanluqueño. Empieza en el banquillo. Pablo Santiago, habitual extremo y segundo goleador del equipo (6 tantos), podría jugar en punta, aunque también puedo hacerlo Revilla. Artetxe vuelve tras ser baja el pasado domingo por lesión y además es titular en defensa.

Dirige el duelo el árbitro de Don Benito Antonio Sánchez Sánchez (Comité Extremeño). Ha dirigido dos veces encuentros de la Ponferradina, saldados con un empate sin goles en los Anexos a Zorrilla en la temporada 2017-2018 y el triunfo 2-1 de la pasada campaña ante el Real Unión Club, el día que el equipo dio un paso clave hacia el play off.

La curiosidad relativa al partido de esta noche es que el último precedente del mismo se disputó hoy hace 15 años. El 7 de febrero del 2010, en aquella temporada en la que el equipo blanquiazul acabó ascendiendo de la mano de Carlos Granero, igualaron sin goles Deportiva y Barakaldo CF. Aquel día estaba en el palco el recién fichado Mandi Sosa. A lo largo de la historia el cuadro barakaldés, con sus distintas denominaciones, ha visitado a la Deportiva en 12 ocasiones, jugando encuentros de Segunda División B, Tercera División y de promoción de ascenso a la categoría de plata (los choques que provocaron el polémico desempate de Zatorre en la eliminatoria de 1958). La Deportiva se ha impuesto en cuatro ocasiones (1957-1958, 1968-1969, 2001-2002 y 2005-2006), la última de ellas en abril del 2006 por 1-0 con gol de Rubén Vega, se han producido cinco igualadas, mientras que el cuadro vizcaíno ganó tres veces (1969-1970, 1971-1972 y 2