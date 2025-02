Sigue el partido SD Ponferradina-Gª Segoviana, minuto a minuto

17:00

Previa y novedades

Un punto en febrero, la Deportiva; un punto en el 2025, la Gimnástica Segoviana. Con este panorama se presenta el partido de esta tarde en El Toralín. Duelo de urgencias desde las 17.30 horas. El conjunto local no puede ceder más terreno, si quiere mantener plaza de play off, mientras que el visitante no puede hacerlo para no hundirse más en la zona de descenso.

Los resultados del sábado y los de esta mañana hacen que el equipo berciano arranque su partido en quinta posición y a seis puntos de la segunda plaza.



El equipo blanquiazul tratará de honrar con un triunfo la memoria de uno de los jugadores más importantes de la historia de la entidad. Antes del partido se tributará un homenaje a Marcos Tyrone Castro, fallecido esta semana a los 72 años. En su haber, 157 tantos en 435 partidos, lo que le colocan en la 2ª posición en la clasificación de goleadores y en la 3ª de la de encuentros jugados a lo largo de casi 103 años de historia deportivista. Precisamente a la hora de recordar a Tyrone esta semana, los protagonistas hablaban de aquellas temporadas en las que la mayor parte de la plantilla deportivista estaba compuesta por jugadores bercianos. Pues bien, la Gimnástica tiene en su plantel a ocho futbolistas de Segovia, algo que llama la atención en una categoría como ésta y en los tiempos que corren. También destaca que es el club con menor presupuesto de los 40 de la categoría.



Como ya parecía durante la semana, a pesar de las palabras del entrenador del viernes, Álex Costa no entra en la convocatoria. Se caen del once respecto a Amorebieta Kevin Sibille, Lancho, Markel Lozano, Pau Ferrer, Borja Valle y Andoni López, entrando Ger Nóvoa, Ernesto Gómez, Yeray, Álvaro Bustos, Cortés y Álvaro Ramón.



En la formación segoviana se pierde el partido por una apendicitis el portero Carmona. Jugará en su lugar el joven de 20 años Héctor Oliva. El técnico también revoluciona el once tras los últimos malos resultados.



El colegiado es José Alberto Pardeiro Puente (Cantabria). El balance de la SDP con él es 3 victorias, 2 empates y 0 derrotas. El último encuentro con él fue el 0-0 ante el Lugo de hace 11 meses, que supuso la destitución de Íñigo Vélez de Mendizábal.



Este partido tiene 13 precedentes, resueltos con 9 victorias bercianas, 2 empates y 2 triunfos azulgranas, el último por 2-3 en la temporada 1999-2000, aún en Fuentesnuevas. En los dos duelos de El Toralín se produjeron goleadas bercianas: 5-0 en la temporada 2011-2012 (la semana antes de visitar Urritxe por primera vez) y 4-0 en la 2017-2018 en un partido clave por la permanencia en 2ª División B.