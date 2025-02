La Deportiva se reencuentra con sí misma y golea a la Gimnástica Segoviana

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

La Deportiva se reencontró con la victoria y se afianza en al 3ª posición tras batir a una muy débil Gimnástica Segoviana, que además jugó con 10 durante más de una hora (4-0).

Como ya parecía durante la semana, a pesar de las palabras del entrenador del viernes y de que el jugador estuvo calentando con el resto de compañeros, Álex Costa no entró en la convocatoria. Se cayeron del once respecto al choque de Amorebieta tanto Kevin Sibille como Lancho, Markel Lozano, Pau Ferrer, Borja Valle y Andoni López, entrando Ger Nóvoa, Ernesto Gómez, Yeray, Álvaro Bustos, Cortés y Álvaro Ramón. Igualmente hubo variación de sistema, volviendo a la defensa de cuatro. El rival también hizo un buen número de variaciones en relación a la derrota ante Atlético Osasuna Promesas.

Le costó a la Deportiva encontrar el camino del gol, a pesar de manejar el choque en el primer tiempo, el equipo estuvo muy lento en la circulación de la pelota, se atascó y también hubo muchas imprecisiones. La Gimnástica, con pocos recursos, fue tirando e incluso tuvo una ocasión clarísima para no haberse ido al a cero en el marcador. También hubo demasiada autoconfianza que pudo acabar en problemas. Desde luego que ante rivales de mayor entidad hubiera pasado. Ya en el minuto 1 Yeray entregó mal un balón cerca de la frontal del área propia y Rodrigo remató centrado.

La Deportiva lo intentó con centros desde los costados, pero mal ejecutados. El primer remate lo proptagonizó Esquerdo con la zurda en el minuto 6 y lo sacó el portero. La primera ocasión de cierta entidad fue un tiro con rosca de Yeray que salvó un defensa en el área pequeña.

Pasaban lo minutos y el equipo de Javi Rey no lograba imponerse en el juego y el run-run empazaba a sentirse en la grada. Otra falta de contundencia en defensa en un córner propició un remate de Manu Olmedilla tras un saque de esquina, auqnue la zaga bloqueó el mismo.

La segunda ocasión clara de la formación blanquiazul se produjo en otro de los innumerables centros de Álvaro Ramón. Ahora el berciano sí encontró a Cortés, que cabeceó al poste. Y acto seguido Yeray volvió a rematar para que atajase Oliva.

Pudo la Gimnástica ponerse por delante, pero perdonó y lo acabó pagando. Un error de la Deportiva en defensa en el minto 29 dejó solo ante Prieto a Josh Farrell —un poco escorado— y el arquero se hizo grande y evitó el 0-1. Quien no perdonó fue el equipo local en la siguiente llegada. Abel cometió penalti sobre un Álvaro Bustos que se quedó solo tras un extraordinario pase entre líneas de Yeray. El defensa fue expulsado y Cortés convirtió el 1-0 desde los 11 metros.

Ya con más tranquilidad y menos ansiedad y tras un tiro alto de Esquerdo y un remate cruzado de Álvaro Bustos, el conjunto ponferradino dobló su ventaja. Astray colgó una falta sobre el área berciana, sacó la defensa, se llevó el cuero Cortés, que lanzó el contragolpe y metió para Yeray, que se presentó ante el portero y su tiro se fue al palo, pero rebotó en el propio Astray y entró.

Con el marcador a favor y jugando contra diez, el dominio blanquiazul del segundo tiempo ya fue total. La Gimnástica se encerró para tratar de protegerse y buscar en algún balón parado o contragolpe meterse en el partido.

Si el partido no estaba decidido, lo hizo con los dos goles casi seguidos que llegaron antes de la hora de juego. El 3-0 fue un centro de Carrique muy alto, se confió un defensa y Álvaro Bustos se adelanta de cabeza y marcó. Y dos minutos después, apertura de Yeray a Álvaro Bustos, al que deja solo tras tirar mal el fuera de juego el equipo visitante, y el extremo se planta ante el portero y marca de tiro cruzado.

En el minuto 65 se hicieron 7 cambios juntos, 3 locales y 4 visitantes. Por la Deportiva ingresaron en el campo Jorrín, Borja Fernández y Pau Ferrer. Poco más tarde ingresarían Borja Valle y Álex Mula y serían ovacionados en su marcha Yeray y Álvaro Bustos. Entre medias se produjo un remate flojo de cabeza de Andújar en un córner que atrapó el portero.

El recién ingresdo Álex Mula probó suerte conn un tiro desde fuera del área que se le marchó desviado junto al palo.

El quinto rondó el portal segoviano en un centro cerrado de Ernesto que Andújar mandó alto de cabeza a bocajarro. También en un balón en largo en el que el portero se adelantó por milésimas para tocar el balón antes de que lo hiciese Pau Ferrer para marcar. O incluso en un tiro de Doué en el área que se marchó desviado.

Un tiro raso cruzado de Tellechea que se fue rozando el palo y uno de falta de lorente que sacó de puños Prieto fue lo íunico que hizo en ataque el cuadro segoviano del segundo período.

El próximo encuentro será a las seis de la tarde del domingo ante un RC Celta Fortuna que el sábado perdía 2-0 en León. El escenario aún no es oficial, aunque el club gallego ha puesto en sus canales oficiales que se disputa en Barreiro, si bien la instalación no no tiene luz artificial.