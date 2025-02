Álvaro Bustos: "La goleada nos dará confianza"

Publicado por Ponferrada Creado: Actualizado:

No marcaba desde el partido previo al descanso navideño ante el Tarazona y antes de ayer volvió a hacerlo y además por partida doble. Álvaro Bustos ya es el segundo máximo goleador de la Deportiva. El extremo suma seis dianas y salvo la que logró ante el Zamora, que fue la primera, cuando ha marcado, el equipo blanquiazul siempre ha ganado.

Álvaro Bustos había mandado un balón al palo contra el Barakaldo CF y el mal estado del terreno de juego le había privado de otro gol contra el Amorebieta, partido en el que el conjunto blanquiazul también se había topado con el palo antes del 1-0. Y antes de ayer había ocurrido lo mismo: otro palo con 0-0. Parecía que los hecho iban por el mismo camino y si no fuese por Prieto, la Gimnástica se hubiese adelantado. «Llevábamos tres jornadas en las que no estábamos del todo bien y necesitábamos un resultado como el de hoy. Nos va a dar confianza. Habíamos hecho algún peligro antes del penalti, aunque ellos estaban cerrados. La expulsión nos favoreció. Poder aportar dos goles es bueno. La semana pasada el campo me privó de un gol cantado y en la anterior mandé un balón al larguero. Veníamos de dos semanas duras y más con las expectativas altas que tenemos. Vamos a seguir peleando. Era un partido muy importante por los tres puntos y por recuperar sensaciones y vamos a Vigo con la confianza de seguir arriba», dijo Álvaro Bustos.

Por su parte, Javi Rey también resaltó la importancia del triunfo tras dos semanas muy duras. Además, justificó el alto número de cambios realizados en el equipo inicial con respecto al encuentro anterior en Amorebieta: «Más que pensar en Vigo, los cambios fueron pensando en las cargas de minutos de los jugadores. Es complicada la Liga a estas alturas. Han ganado casi todos los de arriba esta semana. Pero tenemos que pensar en nosotros y no mirar al resto. Hay que estar tranquilos y seguir trabajando. Veníamos de dos semanas muy duras. Tenemos que sobreponernos y estar estables cuando las cosas van bien».

La plantilla de la Deportiva descansa hoy antes de preparar el duelo de este domingo en Balaídos, en el que podría reaparecer Álex Costa