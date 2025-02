Matías, 'La Ría' de años culturalista

Matías Mata, de 92 años de edad, con carnet de la Cultural desde 1947 y conocido, al igual que buena parte de su familia, por sus negocios de pescadería, es el nuevo abonado número uno de la Cultural. «Llevo 77 años siendo socio del equipo de mi vida. Vi a la Cultural jugar en Primera División con Galarraga de entrenador, después de subir en la temporada 1954-1955. Para mí Galarraga era casi un Dios. Antes fue un gran portero. Lo recuerdo con gran cariño porque hizo mucho por la Cultural», manifiesta con gesto pleno de culturalismo. Recuerda sus inicios como forofo de su club: «Regentábamos la Pescadería La Ría en Armunia. Abríamos los domingos y teníamos que darnos prisa para cerrar cuanto antes, porque si los clientes nos liaban a última hora no llegábamos a ver el partido de la Cultural, que eso era sagrado». A continuación, explica la relación de su profesión de pescadero con la de ser culturalista de por vida: «Éramos nueve hermanos y el mayor Manolo me metió a trabajar con él de pescadero, pero el que me metió la afición por la Cultural fue mi hermano Emilio. Nos lo pasábamos en grande en los partidos de nuestro equipo. Para nosotros era casi una fiesta presenciar los encuentros de la Cultural y animar con todo nuestro empeño, en los campos del Ejido, el Amilivia y ahora en el Reino de León».

Ser el socio número uno de un club más que centenario concede una notoriedad con la que muchos sueñan pero solo una persona ostenta en estos momentos, Matías Mata. «Voy con mi hijo que se llama Emilio, como mi hermano el que me metió el culturalismo en vena, al fútbol todos los días que juega en el Reino de León. También veo los partidos de fuera en el Bar 0:0 de aquí de Villaobispo. En este bar nos tratan muy bien, nos reservan siempre un sitio».

También se refiere a su nieto Raúl: «Ya trabaja en la Pescadería La Ría con mi hijo Emilio, que está situada en la calle La Serna. Sigue el negocio familiar y también es culturalista. Cuando vea este reportaje de su abuelo en el Diario de León se va a sentir orgulloso. Raúl es un gran chico y muy trabajador», afirma con rotundidad con su rostro emocionado.

«De la Cultural me quedo con Marianín por su capacidad goleadora. De los de ahora, con Chacón. Ah, y vamos a subir a Segunda. Se lo digo aquí a todos en la Residencia Atardecer, que me tratan muy bien», remata.