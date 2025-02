«No hemos de cambiar la forma de jugar»

Publicado por Ponferrada Creado: Actualizado:

La Deportiva no cambiará de forma de jugar por el rival que tenga enfrente, aunque sí se adapte y pueda variar el once inicial, aun cuando se suele decir que lo que funciona no se toca: «Tenemos una idea de juego muy clara, aunque en Amorebieta cambiamos cosas por el campo, pero el modelo de juego es muy claro: posesiones largas, llegadas por fuera y estar organizados ante una posible pérdida. Porque queden 13 partidos no hay que cambiar la forma de jugar; sería traicionarnos a nosotros mismos», dijo Javi Rey. El ourensano apuntó ayer que en función de cómo vaya el entrenamiento de hoy, hay opción de que Álex Costa, Esquerdo y Kevin Sibille entrenen la convocatoria. Todos ellos han entrenado parte de la semana al margen del grupo. Álvaro Bustos, que tuvo un susto en la rodilla el miércoles, ya se ejercitó ayer con normalidad.

EL RIVAL

En cuanto al RC Celta Fortuna, los jugadores Angelito Marcos y Óscar Marcos no ha podido entrenar esta semana con el cuadro celeste al estar concentrados con la selección española sub-19, con la que participaron antes de ayer en el partido ante Noruega, ganado por el conjunto del norte de Europa por 0-1.

El que no ha ido convocado con el primer equipo a Girona, al contrario que las últimas semanas, es el noruego Jones El Abdellaoui, que estará disponible para Fredi Álvarez.

TRES PARTIDOS

Después de que ayer no se disputase ningún encuentro de la 26ª jornada, para hoy sólo se programan tres. Uno de ellos es el Arenteiro-Sestao River. Si el cuadro local gana, se colocará de forma provisional en la 3ª posición, desplazando de la misma a la Deportiva. El FC Andorra, que juega mañana por la mañana, también puede adelantar de forma provisional al cuadro berciano antes de que éste juegue.