'Un puente' hacia la segunda posición

La Deportiva cayó 2-1 en la primera vuelta. En la imagen, Ger Nóvoa, ante su ex equipo.

Suelen decir los protagonistas del fútbol que no piensan en revanchas, pero el que vio y vivió el partido de la Deportiva en la primera vuelta en O Couto ante el Ourense CF ha de tener una gran espina clavada. Fue sin duda el peor partido de la escuadra berciana esta temporada y desde luego que debería haber unas ganas especiales por vencer, al margen de que los puntos sean muy necesarios por cómo está la clasificación y por hacer bueno el punto de Vigo.

Desde las 19.00 horas la SD Ponferradina recibe en El Toralín a la formación auriense, en la que jugó Ger Nóvoa y cuyo entrenador de uno de sus equipos juveniles fue hace unos años Javi Rey.

La Deportiva juega en último turno y según sean los resultados previos de los rivales directos, podría salir muy exigido al césped para defender la tercera posición. De todos modos, la jornada no ha empezado nada mal para el conjunto blanquiazul. El sábado la Real Sociedad B no pasaba del empate sin goles en Sestao, mientras que ayer el Bilbao Athletic caía 1-2 con la Gimnástica Segoviana. Esto implica que si vence por más de un gol, la Deportiva se colocará segunda. Eso sí, en el lado contrario, si cae en El Toralín y vencen Barakaldo CF, Arenteiro y Club Gimnàstic, perdería puesto de play off. Incluso el FC Andorra podría igualarle a puntos.

DISPONIBLE PARA JUGAR

La gran novedad que tendrá Javi Rey para este partido será que podrá contar con Álex Costa tras llevar lesionado desde el 14 de diciembre, cuando le rompieron un dedo de un pie en Lugo. Tanto él como Kevin Sibille y Vicente Esquerdo estuvieron en el banquillo en Vigo, pero sin opción de participar. Hoy ya hay opción de que actúen los tres y el mediocentro podría incluso ser titular ante la ausencia de Markel Lozano, sancionado por acumulación de amonestaciones. El técnico también podría regresar a la defensa de cuatro y Borja Valle o Ernesto Gómez o Álex Mula son otras posibles novedades.

EL RIVAL

El Ourense CF debuta en la categoría esta temporada. Es el Ponte Ourense CF (Puente) de toda la vida, pero que hace una década cambió de nombre, escudo, colores y de campo de juego. Por categoría es el primer equipo de fútbol de la ciudad de las Burgas, segundo por número de socios y tercero en la provincia también en ese particular por detrás de UD Ourense, «el Ourense», (líder del grupo I de 3ª Federación) y del CD Arenteiro (grupo I de 1ª Federación), No obstante, su gran papel en la Copa del Rey, en la que eliminó a RC Deportivo, Real Valladolid e hizo sudar al Valencia CF, ha provocado que llegue a los 1.000 socios.

Desde la llegada al banquillo de Pablo López en sustitución de Rubén Domínguez, el cuadro de Oira ha experimentado una notable mejoría. Sólo ha perdido tres partidos, todos fuera y todos por la mínima, sumando 26 puntos en esas 15 jornadas, el que más tras Bilbao Athletic y Deportiva (27 ambos). Ha logrado salir de los puestos de descenso (3 puntos de margen) y ocupa la 12ª plaza con 8 puntos menos que la formación berciana.

Tras el 0-2 de Segovia, el técnico coruñés podría repetir el once de ese choque. Destaca el gran momento del ex deportivista Fullana en el mediocentro, el delantero Carbonell, que lleva 10 goles, uno de ellos contra la Deportiva (siempre que marca, su equipo no pierde), y el portero Raúl Marqueta.

ÁRBITRO Y PRECEDENTES

Dirigirá el partido el torrejonero Álvaro Rodríguez Recio (Comité Madrileño). Sólo ha pitado un encuentro de la Deportiva, el de esta temporada en el Gal Stádium, que acabó 2-2 ante el Real Unión Club.

Este partido no tiene precedentes, pues el cuadro ourensano siempre jugó hasta hace tres temporadas en Tercera División, Regional Preferente o en categorías provinciales de Ourense.

El cuadro de Oira sólo ha perdido dos partidos en los últimos cuatro meses e infligió una dolorosa derrota a la SDP en la 1ª vuelta