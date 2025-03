Javi Rey y sus cuatro mosqueteros

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Aunque la Deportiva ya jugó en pretemporada ante el Arenteiro y recibió al equipo carballiñés en la jornada 5 de Liga en El Toralín, el partido de este sábado será el más especial para él y para varios de sus lugartenientes en el banquillo y en el campo. Vuelve a O Espiñedo. Allí triunfaron Javi Rey y su segundo, Luis Vilachá. Cogieron al cuadro verde en la recta final de la primera vuelta de la temporada 2022-2023 y mejoraron los grandes números que ya llevaba el equipo con Fran Justo (actual técnico del Algeciras CF), ascendiéndolo a 1ª Federación. Y en la temporada de debut, 8º puesto y una campaña muy meritoria. Ese papel hizo que llamaran la atención de varios clubes, entre ellos la Deportiva, a la que acabó llegando el pasado verano y con la que busca el ascenso a 2ª División.

El preparador ourensano logró fichar para la Deportiva a su columna vertebral. Sólo le faltó Luis Chacón. Álvaro Ramón y Ger Nóvoa, los futbolistas que más minutos disputaron junto al actual delantero culturalista, llegaron a El Bierzo para integrar la plantilla deportivista. En el caso del lateral, era un regreso a su casa. A ellos se sumó un Vicente Esquerdo que si no disputó más minutos y partidos en el Arenteiro, fue porque llegó en octubre de la pasada temporada en sustitución de Curro Rivelott, lesionado de gravedad aquellos días. Los tres han sido, cuando no han estado lesionados, casi indispensables para el técnico. De cualquier modo, Esquerdo parece que se perderá el partido por la lesión que padece y que ya le hizo estar fuera de combate ante el Ourense CF, aunque permaneciese en el banquillo. Ayer no entrenó con el resto del grupo.

Por su parte, en el Arenteiro también hay dos ex deportivistas y también uno se perderá el choque: Yac Diori Magagi fue expulsado el pasado domingo en Irún. El mediocentro Mángel Prendes, autor de un gol en El Toralín en septiembre (1-2) también viste de verde tras su paso por la Deportiva la pasada campaña, que estuvo para él marcada por las lesiones.

JORNADA 30

El partido entre el Club Gimnàstic y la Deportiva se disputará el domingo 30 de marzo a las 12.00 horas en el estadio Costa Daurada. Como esa noche se adelanta la hora, es como si fuese a las once.