Borja Fernández exhibió su mejor cara y jugó 90 minutos

Fue su primer partido titular en Liga y el primero de la temporada en el que disputó los 90 minutos. Borja Fernández pasó ayer por sala de prensa para referirse a esa circunstancia y al motivo por el que un jugador de su clase no ha jugado más: «Llevaba mucho tiempo sin jugar 90 minutos y el cansancio se nota al final. Hice una buena pretemporada y tuve la mala suerte de lesionarme al principio y perderme varios partidos en los que el equipo compitió bien. Luego me costó coger el ritmo, pero ahora he pillado la tecla y cada vez estoy mejor. Cada jugador tiene su momento y yo trabajo para aprovechar la oportunidad. Tenemos una plantilla con grandes jugadores y es difícil ser siempre titular. La clave para intentar ascender es tener a toda la plantilla enchufada».

ONCE IDEAL

El central deportivista Kevin Sibille forma parte del once ideal de la última jornada en 1ª Federación. El argentino logró un gol.