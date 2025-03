Sigue el partido CD Arenteiro-SD Ponferradina, minuto a minuto

16:49

Previa y novedades

La Deportiva tiene la oportunidad de reforzar su camino de los últimos partidos y de dar un paso más en dirección al play off de ascenso. Sólo ha ganado fuera de casa una vez en la 2ª vuelta —en la jornada inicial de la misma (0-3 en Barcelona)—, empatando en Salamanca y Vigo y cayendo en Amorebieta. Si vence desde las 17.00 horas al Arenteiro en O Espiñedo, mantendría la 2ª plaza, siempre que la Real Sociedad B no gane por mayor diferencia al Zamora, y se colocaría de forma provisional a 6 puntos de la Cultural. Además, con un Club Gimnàstic-Barakaldo CF a la misma hora, tiene la posibilidad de afianzar su puesto de play off y tomar alguna ventaja más. Pero la salida no es fácil. El Arenteiro sólo ha dejado escapar dos partidos en su estadio en esta Liga, lo mismo que sucedía hace dos semanas con el RC Celta Fortuna: 0-1 con la Cultural en la jornada 2 y 1-2 con el Barcelona Atlètic en la 15. Eso sí, 5 equipos han logrado arrancar un punto en ese campo. Hay que apuntar también que se ven las caras dos de los equipos menos goleados del grupo.



Esquerdo está en la convocatoria, pero en principio no se prevé que pueda jugar. El técnico vuelve a la defensa de cinco con el regreso de Andújar. También entra en el carril izquierdo Andoni López. Borja Fernández sigue en el mediocentro, en el que entra Markel Lozano tras su sanción. Doué se queda en el banquillo. Las otras grandes novedades son Álex Mula por Álvaro Ramón y Pau Ferrer en punta por Cortés.



En el Arenteiro falta el ex deportivista Yac Diori Magagi por sanción. El también ex blanquiazul Mángel regresa al centro de la defensa ante la ausencia del nigerino. Baselga con 10 dianas, Pascu con 7 y Enol Coto con 6 son los máximos realizadores del Arenteiro. Tarsi y Martín Solar, ausentes en el último partido por problemas físicos, vuelven al once.



Arbitra el partido Aimar Velasco Arbaiza (Comité Vasco). El de Llodio tiene 36 años y ya dirigió en septiembre el Atlético Osasuna Promesas 0-Deportiva 3. En 1ª Federación ha pitado un total de 4 encuentros a la Deportiva, saldados con 2 triunfos, un empate y una derrota, mientras que en 2ª División B fueron 2 choques en Liga regular, que acabaron con un triunfo berciano y una igualada, y el 1-3 en campo del Hércules en la ida de la final del último ascenso a la categoría de plata. En total, 4 victorias, 2 empates y una derrota de la SD Ponferradina.



En la 1ª vuelta el Arenteiro se impuso 1-2 en Ponferrada (jornada 5) con goles de Mángel y Baselga para el equipo verde y tanto blanquiazul de Yeray en tiempo de prolongación.



En cuanto a los precedentes, hay un resultado de cada signo: 4-1 ganó el Arenteiro en la temporada 1987-1988, 1-3 se impuso la Deportiva en la siguiente campaña, y 0-0 igualaron el curso pasado.