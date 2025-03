La Deportiva afianza su puesto de play off

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Importantísimo triunfo de la Deportiva en O Carballiño. 0-1 en un encuentro en el que aprovechó su oportunidad, casi literalmente, y se defendió con orden para dejar a su rival con pocas ocasiones de peligro real, sobre todo tras el tanto. La victoria le refuerza en puesto de play off y le lleva a dormir a seis puntos del líder. Además, le toma cuatro puntos al Barakaldo CF, que perdió a última hora en Tarragona, y siete al Arenteiro.

En su vuelta a casa, el técnico deportivista retornó a la defensa de cinco con el regreso de Andújar. También entró en el carril izquierdo Andoni López por el ex jugador del Arenteiro Álvaro Ramón. Borja Fernández se mantuvo en el mediocentro, donde entró Markel Lozano tras su sanción. Doué fue suplente. Las otras grandes novedades fueron Álex Mula por Álvaro Ramón y Pau Ferrer en punta por Cortés. En el Arenteiro, con la baja del ex deportivista Yac Diori Magagi por sanción el también ex blanquiazul Mángel regresó al centro de la defensa. Baselga, máximo goleador del equipo verde con 10 dianas, fue suplente. Tarsi y Martín Solar, ausentes en el último partido por problemas físicos, volvieron al once.

El duelo comenzó con un gran susto. En el primer minuto desbordó David Ferreiro por la izquierda, la puso al primer palo y el remate de Enol Rodríguez lo salvó con una gran mano Prieto. El dominio verde en los primeros minutos era total, pero el juego se detuvo en el minuto 5 al sufrir una entrada Prieto que le provocó una brecha en la cabeza. Ocho minutos y medio estuvo el juego parado hasta que se contuvo la hemorragia.

El arquero deportivista volvió a realizar dos grandes paradas para salvar al equipo en el ecuador de primer acto tras sendos córners. Particularmente clara fue la primera de esas acciones, en la que Enol Rodríguez recibió solo en el segundo palo ante la pasividad defensiva ponferradina y su remate lo salvó pleno de reflejos el portero blanquiazul.

Un par de remates sin peligro a cargo de Ger Nóvoa en un córner y de Carrique desde la frontal del área fue lo único en ataque del cuadro berciano en la primera media hora. En el minuto 36 probó suerte sin éxito Álex Mula desde fuera del área, pero en la siguiente acción cambió el cuento. Contragolpe que lanza Borja Fernández, deja a Álex Mula, tiro duro desde la frontal que no atrapa Diego García, recoge el propio Borja Fernández, recorta al portero y marca. La Deportiva se ponía por delante sin haber tenido casi ocasiones hasta el momento.

En la recta final del primer tiempo el cuadro local siguió empujando y sacó un par de córner y realizó un tiro de falta que atrapó Prieto. A pesar del dominio local, tras el 0-1 no sufrió una Deportiva que trató de enlentecer el juego y parar el ritmo e intensidad del rival.

Borja Fernández y Kevin Sibille acabaron con problemas físicos el primer acto y Doué y Lancho entraron por ellos para disputar la segunda parte. La misma se desarrolló por los mismos cauces que la primera, con dominio local y con un primer tiro muy duro de Enol Rodríguez desde fuera del área que sacó con muchos problemas el portero deportivista.

El dominio carballiñés ya era con menor intensidad y la Deportiva seguía defendiéndose con orden, maniatando a su rival y buscando un contragolpe para tratar de sentenciar la contienda. Raúl Jardiel metió a un delantero por un defensa ante la progresiva pérdida de peso de su equipo en ataque.

Cortés y Álvaro Bustos entraron por Pau Ferrer y Álex Mula.

Hasta la recta final no llegó el último arreón local, sobre todo a base de córners y centros, dos de los cuales fueron de mucho peligro y los sacaban Carrique y Andújar. Aunque la única ocasión clara la tuvo Luis Fernández, que recibió un pase interior de David Ferreiro y en el primer palo remató, paseándose el balón por delante del marco berciano.

Un tiro centrado de Álvaro Bustos y varias acciones de contragolpe que no acabaron en nada destacable fue lo único destacado de la Ponferradina en fase ofensiva.

La próxima cita para el conjunto blanquiazul será el domingo de la semana que viene a las 17.30 horas ante el Lugo en El Toralín. El cuadro albivermelo juega el miércoles partido aplazado ante el RC Celta Fortuna.