El SOS La Bañeza gana el XXII Trofeo Nacional de Salvamento y Socorrismo Ciudad de Valladolid

El Trofeo Nacional de Salvamento y Socorrismo “Ciudad de Valladolid”, organizado por el Club Deportivo Unión Esgueva SOSVA, se celebró el pasado sábado día 22 de marzo en la Piscina Municipal

Ribera de Castilla y el domingo 23 de marzo en el Complejo Deportivo Soto de la Medinilla, donde los socorristas de Castilla y León consiguieron 37 medallas de oro, de 49 posibles, y 8 records autonómicos.

El CD SOS La Bañeza se hizo con el título de campeón del X

XII Trofeo Nacional “Ciudad de Valladolid” con 766 puntos, seguido

del CD Oca SOS (736 puntos) y del club anfitrión Unión Esgueva SOSVA (724 puntos).

Los deportista s de la categoría benjamín India Martínez Miguélez (C. Noja Playa Dorada NetCan) y Aarón Sánchez Villarejo (C.D. Salvamento León) lograron la medalla de oro en la prueba de banderas. En la categoría alevín, Alicia Valtuille Caruncho (C.A. Teleno Salvamento) se alzó campeona en las dos pruebas individuales de piscina (25 metros remolque de maniquí y 50 metros remolque de maniquí con aletas); mientras que Lucas González Recuero (CD Unión Esgueva SOSVA) lo consiguió en la prueba de 25 metros remolque de maniquí y banderas. Los primeros puestos de la categoría alevín los completaron Aday Martínez Cuervo (C A Teleno Salvamento), en 50 metros remolque de maniquí con aletas; e Iris Carrera Pérez (CD Unión Esgueva SOSVA) en banderas. Los oros de las pruebas de relevo estuvieron repartidos entre el C A A Calatayud (4x50 metros natación con aletas femenino), CD Oca SOS (4x50 metros natación con aletas masculino) y C.D. Unión Esgueva SOSVA (4x50 metros relevo socorrista mixto).

En la categoría infantil, Raúl Pedrueza Merino (C. Playas de Castro Urdiales) fue el ganador de las pruebas de 100 metros socorrista y 50 metros remolque de maniquí; siendo Héctor Pérez Oliveiros (C.D.S. Dragones) líder en banderas. Los oros de la categoría femenina estuvieron divididos entre Victoria del Carmen Zanfaño Justo (C.S.S. Benavente ) en 50 metros remolque de maniquí, Alejandra Valtuille

Caruncho (C A Teleno Salvamento ) en 100 metros socorrista y Stacey Nadine Rabei Rabei (C. Noja Playa Dorada NetCan) en la prueba de playa de banderas. El equipo femenino del C.A.A. Calatayud se hizo con las primeras plazas en los relevos de natación con aletas y combinado; siendo el C.S.S. Benavente líder de la prueba de equipos de relevo combinado masculino y el C.D. SOS La Bañeza del 4x50 metros combinado masculino.

sLucía Zorrilla Fernández y Javier Huerga Sánchez (ambos del C.D. SOS La Bañeza) fueron los deportistas destacados de la sesión de piscina al lograr dos oros en las pruebas de piscina. Lucía Zorrilla logró la victoria en 100 metros socorrista y 200 metros supersocorrista; mientras que Javier Huerga subió a lo más alto del podio en 200 metros supersocorrista y 50 metros remolque de maniquí, donde batió el récord de Castilla y León con un registro de 00:29:07. Inés Pablo Montañés (C.D. SOS La Bañeza) e Irene Calvo Julián (C.D.S. Dragones) consiguieron el primer puesto en 50 metros remolque de maniquí y banderas, respectivamente. Diego Corcoba Gil (C.D. SOS La Bañeza) finalizó primero en la prueba de 100 metros socorrista; y Manuel García García (C.M.V.) ganó en banderas.