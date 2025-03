Oportunidades que ya no vuelven

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Esto es deporte y cualquiera puede perder con cualquiera. No hay más que mirar los resultados que se dieron en los dos grupos para ver que los de la parte alta de la clasificación no tuvieron su mejor jornada. Es algo que pasa cada temporada. Peor la sensación de ayer en Ponferrada estaba entre la desidia y la decepción. Así lo expresaban muchos aficionados. Otros, más gráficos y con menos miramientos lo decían así: «¡Vaya cagada!». Y es que quien más y quien menos, empezando por algunos de los jugadores, consideraban que se había dejado pasar una gran ocasión de meterse de lleno en la pelea por el título y que quizá ya no haya más o no haya tiempo para que esto ocurra. «La Cultural no va a estar dejándose puntos todas las semanas. Y puede haber empatado cuatro seguidos, pero es regular. No ha perdido en el 2025. Nosotros ya nos hemos dejado tres partidos en casa y uno fuera y cuando sumamos tres o cuatro jornadas de buenos resultados y nos ilusionamos, ¡zas!, llega el golpe. Así es imposible», afirmaba apesadumbrado un seguidor tras el partido.

A la Deportiva se le había puesto todo de cara y ya no sólo para intentar pelearle el primer puesto a la Cultural, sino para meter una distancia considerable a los seguidores, empezando por el Club Gimnàstic, al que se visita el domingo. Podía haberlo dejado a cinco puntos y darle la estocada definitiva en esta próxima jornada. Ahora el equipo tarraconense tiene la ocasión de adelantar a al Ponferradina.

«Las oportunidades no vuelven. He sentido que el ambiente ha sido espectacular, la gente ha llenado el campo. Era el día para coger el tren y no hemos sabido hacerlo. La sensación de decepción es más grande porque era el día de meternos todos juntos en la pelea. Quedan nueve partidos y cada uno será una final», dijo Andrés Prieto tras el partido.

ESTADO FÍSICO

El portero blanquiazul explicó cómo había sido la semana tras el golpe sufrido en O Carballiño, que le dejó tres importantes secuelas en el rostro y en la cabeza, y que supuso el segundo susto de esta campaña, ya que en Sant Joan Despí ya se llevó otro buen golpe: «Ha sido una semana difícil y en todo momento el cuerpo técnico me ha dejado elegir a mí si me veía para entrenar y jugar o no. Si lo he hecho, es porque estaba bien y preparado, aunque en los primeros días de la smeana me costaba incluso ver bien».

El equipo descansa hoy y volverá a ejercitarse mañana para preparar el encuentro de Tarragona.

