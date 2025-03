"Lo del Lugo hay que olvidarlo ya"

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Fue titular por última vez ante el Lugo y volvió a ser titular tras su lesión contra el Lugo. Álex Costa regresó a los terrenos de juego ante el Ourense CF, pero sólo disputó un trozo de aquel partido después de estar más de dos meses y medio fuera de combate a causa de una lesión. Un día antes de cumplirse el año de su debut como jugador de la primera plantilla blanquiazul, volvía a ser titular. El madrileño declaró ayer en la sala de prensa de El Toralín su satisfacción por la vuelta, aunque fuese amarga por la derrota cosechada. Quizá si su primer remate del partido no se hubiese ido al poste, el resultado hubiera sido diferente, pero la suerte no estuvo de su lado: «Tenía muchas ganas porque llevaba mucho tiempo parado».

El centro delantero expuso los motivos por los que la vuelta a los terrenos de juego se ha dilatado tanto en el tiempo: «Sabía que era grave desde el primer día y que había que tomárselo con calma, porque es un hueso roto y tiene que soldar bien. No ha ido todo lo rápido que yo quería, pero no había forma de recuperarlo antes. Cada persona se recupera de una manera. Al final es ir viendo las pruebas y cómo va el dedo. Si no está soldado, no puedes entrenar. Al principio valoramos el quirófano, pero me dijeron que la fractura no era como para operar y confié en los médicos plenamente. Estuve siempre bien acompañado por mi familia y el club y estoy muy agradecido a los que estuvieron cerca de mí. Me he sentido en todo momento muy arropado por todo el mundo».

Álex Costa reconoció que la derrota ante el Lugo hizo mucho daño, pero que no se le podía seguir dando vueltas y que hay que centrarse en ganar en Tarragona: «Fue un palo para todos, pero ya se tiene que olvidar, no sirve de nada lamentarse cuando hay un partido importante el domingo. Nos quedan nueve partidos y todo lo que venga es fundamental para marcar diferencias. De todos modos, no pensamos más allá de esta semana. Hay que ir poco a poco».

En Tarragona ya se han agotado las entradas de la Tribuna principal del Nou Estadi Costa Daurada para el encuentro de este domingo.

El plan de viaje de la expedición blanquiazul para afrontar el duelo de la 30ª jornada se desarrollará en tres fases en cuanto a la ida: viaje en autobús a Avilés, avión a Barcelona y autobús a Tarragona. La vuelta será directa por carretera desde la ciudad del partido hasta Ponferrada al rematar el choque.