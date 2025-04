Edu Fernández: «El Ademar es un club histórico de Europa, se nota ese plus de exigencia»

Eduardo Fernández (León, 1997) volvió a casa nueve años después, vio y, aunque le ha costado, venció a sus propios miedos para convertirse en uno de los jugadores más importantes del Abanca Ademar. Humilde, sincero y sensato, al menos en las distancias cortas, ha hecho del tiro exterior su principal seña de identidad.

—Se está viendo tu mejor versión de la temporada.

—Todavía me queda margen de mejora. Cuando llegué me costó adaptarme.

—¿Era el Ademar que recordabas?

—De aquella era juvenil, entrenaba con el primer equipo, pero no conocía tanto la dinámica. Sí que sabía lo importante que es para la ciudad y la responsabilidad que conlleva. Jugar en el Palacio exige mucho porque la gente entiende de balonmano.

—¿Notas un plus de exigencia con respecto a Anaitasuna?

—Todos son exigentes, pero Ademar es un histórico de España y Europa, así que sí se nota ese plus.

—También nos ‘acusan’ a algunos medios de meteros mucha presión.

—Todo el mundo sabe lo que es este club, para mí supone un extra de motivación jugar aquí y tratar de devolverle a lo más alto. A mí me gusta leer la prensa bastante, pero trato de que las alabanzas y las críticas no me afecten.

—Es que venís de tres empates y una derrota y parece una hecatombe.

—Yo me fui bastante fastidiado de los tres porque con un pelín más nos hubiéramos llevado las victorias. El otro día en Torrelavega llevábamos una renta de tres goles y parece que se te escapa un punto. Luego van pasando los días y ves que Torrelavega es una de las revelaciones o que en Cuenca no han puntuado muchos equipos. Hay que hacerse fuertes en casa.

—¿Ser de León te ayuda o se os exige aún más?

—No, ha sido un proceso de adaptación, necesitaba tiempo.

—El tiro exterior era un debe en este equipo y tú lo estás desatascando. ¿En qué has evolucionado más?

—Te diría que en confianza. Me están saliendo bien los lanzamientos lejanos y una cosa lleva a la otra, cuanto más anotas más te sale lanzar. Y también en entender el modelo de juego. Éramos muchos jugadores nuevos en primera línea y costó adaptarse. Ahora estoy en un momento bueno, pero también he tenido bajones.

—¿Tanto cambia el modelo de juego con respecto a Anaitasuna?

—Bastante. Cada entrenador tiene sus matices. En 'Anaita' primaba más la movilidad de balón porque éramos gente más pequeña y con menor nivel físico. Piensa que allí era de los más altos. En el Ademar el juego es más directo, defender y correr.

—Con una plantilla tan joven ya se te considera un veterano a los 28 años. ¿Se valora lo suficiente lo que venís logrando sin apenas fichajes de renombre?

—Miras la clasificación y ves equipos como Bidasoa, que tiene una plantilla larga y llena de veteranos, Torrelavega, Granollers... y no son mejores que nosotros. Quizá nos falte ese punto de experiencia. Lo suplimos con el desparpajo y esa marcha más que aportan los jóvenes.

—Conoces bien a Dani Gordo de Nava y ahora. ¿Cómo lo definirías?

—Es un entrenador muy exigente que aprieta mucho. Nos está viniendo bien esa exigencia máxima porque competimos contra todos los equipos.

—Incluso contra el Barcelona.

—Lo más importante es que la gente disfrutó porque normalmente cuando viene el Barça es un trámite. Nosotros no lo planteamos así, lo quisimos competir sabiendo que lo lógico es que te ganen.

—¿Te consideras mejor atacante que defensor?

—Antes me consideraba mejor defensor, pero estos últimos años he evolucionado bastante en ataque y me gustan ambas facetas. Quizá en la faceta ofensiva necesito mejorar en la toma de decisiones.

—¿Quiénes te han sorprendido de esta plantilla por su calidad?

—Carlos es un jugador increíble y su calidad le llevará donde quiera. También me ha sorprendido Darío y de primera línea destacaría a Óscar Lindqvist.

—Te queda otro año de contrato con el Ademar, pero eso en este club no garantiza que si viene un grande te puedan retener.

—Estoy muy contento en León y ahora mismo no me planteo otra cosa que no sea cumplir mi contrato. Y ojalá pueda seguir muchos años más, pero como dices el balonmano en España, por desgracia, es como es y si te salen oportunidades nunca se sabe.

—¿Te gustaría dar el salto a Europa?

—Me gustaría, pero no es algo que me preocupe. Estoy feliz en el Ademar y ojalá siga muchos años más.

—¿Está lastrando el balonmano en España el hecho de que el Barça acapare todos los títulos?

—Pierde emoción para el espectador. Nosotros estamos intentando enganchar a la gente, que se sientan identificados con este Ademar. Si quitas al Barça hay siete u ocho equipos peleando por Europa y eso le da emoción.

—Llega un doble duelo con Cangas. El año pasado os echaron de la Copa. ¿Lo estáis preparando a conciencia?

—En su pista son muy fuertes, en la ida ganamos por la mínima esta temporada y sufriendo un montón. Primero hay que centrarse en el sábado ganando en Liga en el Palacio. En Copa la ilusión del equipo es estar en la final a ocho, lo hemos hablado.